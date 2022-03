De buurjongen is zich van geen kwaad bewust.

Rust verstoord in Mr. Frank Visser doet uitspraak

Ria woont al dertig jaar in haar huurwoning vlakbij de hei. Je zou denken dat het een prima plek is om oud te worden, maar de rust in Hilversum wordt bruut verstoord. Robbie, de buurjongen in kwestie, meent dat hij juist geterroriseerd wordt door zijn buurvrouw.

Robbie geeft toe dat hij feestjes geeft die tot één uur ‘s nachts kunnen duren. Ria vergelijkt het met een nachtclub waar zelfs een website voor is aangemaakt. “Ik raak vermoeid omdat ik slecht slaap. Soms slaap ik vier of vijf uur per nacht. Als er feesten zijn, slaap ik bijna helemaal niet. (...) Robbie staat je alleen maar uit te lachen als je wat zegt. Die treitert je.”

Tot overmaat van ramp beweert Ria gehackt te zijn door haar buurjongen.

Middelvingers en dreigementen

Lege drankflessen worden volgens Ria zelfs over de schutting in haar tuin gegooid. De man van Ria trok de situatie met de buurjongen zo slecht, dat hij een jaar geleden na een relatie van dertig jaar zijn spullen heeft gepakt, Ria heeft verlaten en is vertrokken.

De buurjongen beweert dat Ria het probleem is. Om het minste en geringste hangt ze scheldend uit het slaapkamerraam, zegt hij. Ook laat hij filmpjes zien waarop ze haar middelvinger naar hem opsteekt en zegt dat ze Robbie ‘in elkaar zal rammen’. Daarnaast zou Ria bewust herrie maken door een tandenborstel aan te zetten in een beker zodat het lawaai maakt en door ‘s ochtends de radio hard aan te zetten.

Van een feestsfeer is al lang geen sprake meer, waardoor Viktor en meester Visser rust en orde hopen te scheppen in de buurt. Maar wíe is nu precies de herrieschopper van de twee?

De uitspraak

Wat geluidsoverlast vanuit de tuin van Robbie betreft ‘valt het mee’, zo luidt het oordeel. Bovendien is er al een tijd geen feest meer geweest. Van een hack is ook geen sprake, van spam-mails wel. Die zijn ‘op geen manier aan Robbie te linken’.

Daardoor besluit mr. Frank Visser dat Robbie na zonsondergang de serre niet mag gebruiken voor luidruchtige feestjes. Vijf keer per jaar mag hij los, maar dan moet hij de buurvrouw middels een briefje op de hoogte stellen.

Ria krijgt gedragsregels opgelegd. Ze moet onmiddellijk stoppen met (onnodig) geluidsoverlast en het lastig vallen en in de gaten houden van Robbie. Bij overtreding van deze regels is de hoogte van de boete € 100,- per overtreding met een maximum van € 5.000,-.

Tot slot vindt mr. Frank Visser dat Ria een ‘kwetsbare vrouw’ is die ‘baat zou hebben bij enige professionele aandacht en begeleiding’. Hij raadt haar aan om bij de gemeente Hilversum een melding te maken, zodat zij hulp kunnen verlenen.

Mr. Frank Visser doet uitspraak wordt iedere donderdag om 20.30 uur uitgezonden bij SBS6.