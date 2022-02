Burgemeester Aboutaleb in tranen bij ‘Jinek’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam schoof vrijdagavond bij Jinek aan om te praten over zijn strijd tegen de internationale drugshandel. Uiteraard werd de talkshow eerst geopend met het laatste nieuws over de oorlog in Oekraïne.

Neiging te vloeken

Daarbij kwamen ook een aantal inwoners van het land aan het woord. Ook lieten ze beelden zien, van onder meer een jong meisje dat vertelde nog niet te willen sterven. Presentatrice Eva Jinek vraagt Aboutaleb wat hij van de beelden vindt. “Ik heb de neiging te vloeken”, zegt hij met een brok in zijn keel. “Zo’n jong kind dat tegen je zegt: ‘Ik wil niet sterven.’” Met tranen in zijn ogen haalt hij zijn schouders op. “Dan kun je bijna ontploffen.”

Machteloos

Op Twitter spreken veel kijkers hun ongeloof uit over het geweld in Oekraïne. Veel kijkers laten weten onder de indruk te zijn van het kwetsbare optreden van de burgemeester van Rotterdam. Ze zeggen zijn gevoel te herkennen, want ook zij voelen zich machteloos. “Aboutaleb verwoordde het perfect, zonder woorden maar met een traan”, schrijft een kijker. Een ander reageert met: “Aboutaleb toont de emotie die velen van ons, en ik voelen.”

