Burgemeester Aboutaleb reageert op Rotterdamse rellen: “Politie moest zich genoodzaakt verdedigen”

Ook honderden mensen spreken hun ongeloof over het geweld uit op Twitter.

Protest tegen 2G-plannen

Het protest tegen de 2G-plannen van het kabinet begon rond 20:00 uur vrijdagavond bij de Rotterdamse Coolsingel, maar mondde al snel uit in rellen. Meerdere politieauto's werden in de brand gestoken en hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk en stenen.

Waarschuwingsschoten

De politie loste meerdere waarschuwingsschoten en schoot daarna gericht op een aantal van de relschoppers. Zeven personen zijn daarbij gewond geraakt. In een persconferentie liet burgemeester Ahmed Aboutaleb weten dat de politie zich genoodzaakt voelde om gericht te schieten op de relschoppers.

Orgie van geweld

“Helaas moest de politie vrij snel de conclusie trekken dat nogal wat mensen die daar stonden niets vredigs meebrachten, maar erop uit waren om te rellen”, aldus Aboutaleb onder meer. De burgemeester vertelde dat de politie al snel in de minderheid was. “Ze kwamen tegen een overmacht aan relschoppers en demonstranten te staan.” Hij omschrijft de situatie als een “een orgie van geweld”.

Misdadig gedrag

Ook demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid reageert zaterdag op de rellen. “Demonstreren is een groot recht in onze samenleving, maar wat we gisteravond hebben gezien is simpelweg misdadig gedrag. Het heeft niets met demonstreren te maken”, aldus Grapperhaus. Hij uit ook zijn respect “ voor alle agenten en ME’ers, maar ook alle brandweermensen en andere hulpverleners die gisteren keihard hebben gewerkt om de rust in de stad terug te brengen.”

Reacties

Op Twitter uiten honderden mensen, bekend en onbekend, hun ongeloof over de situatie. Ook reageren meerdere politiemensen op het geweld in Rotterdam.

Eerder moeten komen voor de nachtdienst. Langs politieblokkades om op mijn werk te kunnen komen. Steekwerende vesten paraat…. Het voelt surrealistisch, maar is nu helaas wel de keiharde realiteit.



We hadden het zonder dit ook al druk genoeg hoor. #rellen #Rotterdam #dmvda pic.twitter.com/NL0vVNJZ11 — Rutger (@Rutger_76) 19 november 2021

Wat je er ook allemaal van vindt. Ventileer je mening, ga demonstreren, maak je punt. Maar dit.. dit is toch niet nodig? Dit wil toch niemand?



Sterkte collega’s Rotterdam.💙 pic.twitter.com/mUmG9z2hvf — Wijkagent Johan Dubbeldam (@WA_Hoofddorp_C) 19 november 2021

Met afschuw zie ik de beelden in het centum van Rotterdam. Noch het recht van vrijheid op demonstratie noch het recht op vrije meningsuiting rechtvaardigt vernielingen, brandstichting of geweld tegen brandweermensen, politiemensen of ambulancemedewerkers. Gebruik je verstand! — Arjen Littooij (@ArjenLittooij) 19 november 2021

„De grens is hier bereikt! De collega’s in #Rotterdam hebben het momenteel heel zwaar. Ze zijn zo in het nauw gedreven dat ze genoodzaakt waren te schieten, puur uit #noodweer. Wat hier gaande is, is niet te beschrijven”, zegt voorzitter @GerritvdKamp. https://t.co/5tgIspfCN6 — Politievakbond ACP (@Politiebond) 19 november 2021

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 20 Nov 2021 om 1:15 PST

Bron: Instagram, NOS, NU.nl