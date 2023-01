Bye 2022: zó blik je terug op alle mooie momenten van het afgelopen jaar

Libelle samen met Kruidvat

In 365 dagen maak je van alles mee, van grote veranderingen tot kleinere, dierbare momenten. Weekendjes weg met familie, een reünie met schoolvriendinnen of de slappe lach in de bioscoop: het zijn allemaal herinneringen om nooit te vergeten. Een fotoalbum helpt daarbij. Maar dat is niet de enige reden om je foto's van het afgelopen jaar bij elkaar te rapen.

Even stilstaan

Goede voornemens, aftellen tot 1 januari en nieuwjaarsborrels: rondom de jaarwisseling zijn we vooral bezig met het nieuwe jaar. Maar heb je ook even stilgestaan bij het afgelopen jaar? Waarschijnlijk heb je van alles meegemaakt, maar door de drukte van alledag verdwijnen kleine herinneringen al snel naar de achtergrond. Zonde, want die zijn juist zo kostbaar. Bij het maken van een fotoboek sta je hier weer even bij stil. Bovendien kun je het album er altijd weer bij pakken om nog eens terug te blikken.

Samen of alleen

Ben je toe aan wat me-time? Dit creatieve klusje zal zeker helpen om je hoofd leeg te maken. Zet een lekker muziekje op, pak er een warme chocolademelk bij en maak het jezelf comfortabel. Het is natuurlijk óók leuk om samen met de kinderen door alle kiekjes te bladeren en de allermooisten te selecteren. Een knusse activiteit voor in de kerstvakantie of een regenachtig weekend.

Bestel nu een fotoboek bij Kruidvat met hoge stapelkortingen!



Met de gratis ontwerpsoftware van Kruidvat maak je makkelijk en voordelig je eigen fotoboek. Kies uit verschillende formaten, papiersoorten en kaften, en geef het boek je eigen draai met leuke stickers, teksten en sjablonen. De software kun je op je computer downloaden. Wil je het album op een telefoon of tablet maken? Download dan de Kruidvat Foto App of gebruik het online programma.



20% korting bij een besteding tot € 40,-

25% korting bij een besteding tot € 75,-

30% korting bij een besteding vanaf € 75,-



Deze actie loopt tot en met 29 januari 2023.

Met de fotoservice van Kruidvat zet je makkelijk en snel een mooi fotoboek in elkaar.

Alle tijd van de wereld

Ook fijn aan deze bezigheid: je kan het doen wanneer je maar wilt. Hoeveel tijd en moeite je erin steekt kun je natuurlijk ook zelf bepalen. Als je van precisiewerk houdt, is het na een tijdje wel fijn om het even aan de kant te kunnen leggen. Met de ontwerpsoftware van Kruidvat is dat geen probleem. Sla je werk tussentijds op, en de volgende keer ga je gewoon weer verder waar je bent gebleven.

Óf juist lekker snel

Kom je er niet aan toe om een fotoalbum te maken, maar wil je wel iets doen met al die leuke kiekjes? Daar is een handige oplossing voor: de slimme fotoboek-assistent van Kruidvat. Deze assistent neemt alles uit handen, van het selecteren van je beste foto’s tot het opmaken van het boek. Upload de beelden vanuit je filmrol of computer, neem in de tussentijd een koffietje of theetje, et voilà! Je fotoalbum staat klaar. Achteraf kun je natuurlijk nog persoonlijke tekstjes toevoegen of wijzigingen doen.

Kun je nog wel wat inspiratie gebruiken? In de ‘hall of fame’ van Kruidvat vind je voorbeelden van allerlei soorten fotoboeken, van trouwalbums tot jaaroverzichten.

Ook leuk als cadeau

Persoonlijke cadeautjes zijn vaak extra bijzonder om te krijgen, zeker als iemand er moeite in heeft gestoken. Hoe leuk is het om een dierbare te verrassen met een uniek fotoboek? Verzamel al jullie waardevolle herinneringen op één plek en maak het nog persoonlijker door er leuke tekstjes bij te schrijven. Gezellig om samen op terug te blikken, en een mooie manier om te laten weten hoeveel iemand voor je betekent.

Een jaar om nooit te vergeten

Jouw herinneringen zijn de moeite waard om in te lijsten. Met de Kruidvat fotoservice maak je nu makkelijk en voordelig je eigen fotoboek met stapelkortingen tot wel 30%! Deze actie loopt tot en met 29 januari 2023.