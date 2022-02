Dit betekent dat de twee eindelijk samenwonen en Fleur niet meer elke keer heen en weer hoeft te rijden tussen Nederland en Frankrijk.

Elke dag samen is een feestje

Fleur vertelt aan KRO NCRV dat ze eigenlijk al eerder bij Herman wilde intrekken, maar dat er steeds iets tussen kwam. “Ik kreeg bijvoorbeeld op school steeds een nieuwe, tijdelijke baan aangeboden. En telkens dacht ik: deze uitdaging pak ik nog en dan ga ik echt. En ook door corona duurde het even voordat ik definitief de stap durfde te zetten om te emigreren naar Frankrijk.” Nu ze eenmaal bij Herman woont, is ze dolgelukkig. “Het is zo fijn om niet meer de dagen te hoeven aftellen totdat we elkaar weer zien. Elke dag samen zijn is echt een feestje hier!”

Helemaal thuis

De twee hadden een tijdje geleden al samen een huis gekocht in Frankrijk, vlakbij de ouders van Herman. “Ik laadde elke keer dat ik naar Frankrijk ging mijn kleine autootje helemaal vol. Dus er staan genoeg spullen om me al helemaal thuis te voelen”, zo vertelt Fleur. “Het is zo fijn om te weten dat hij zo weer thuiskomt. En dat je gewoon samen op de bank kunt zitten, in plaats van elke dag bellen en de dagen aftellen totdat je elkaar weer ziet.”

Toekomstplannen maken

Fleur blijft voorlopig nog even online werken als docent geschiedenis, maar in de toekomst komt daar waarschijnlijk verandering in. “We hebben zoveel plannen, maar we willen eerst alles even goed op de rit hebben. Daarna kunnen we serieus nadenken over het opzetten van bijvoorbeeld een bed & breakfast, onze grote droom.”

