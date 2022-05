In een video op de website van Boer zoekt vrouw blikt Nans terug op de logeerweek bij Evert op de boerderij en het keuzemoment. Nans dacht dat het wel goed zat tussen haar en Evert, maar hij koos toch voor Maud. “Dan denk ik: ik heb me vergist. Ik dacht dat er op dat moment zeker wel iets was”, zegt ze daarover.

Teleurgesteld en verdrietig om Evert

Ze vertelt verder dat ze elkaar tijdens de logeerweek wel opzochten voor een aanraking of een blik. Daardoor had ze het idee dat Evert haar ook zag zitten. “Toen het keuzemoment daar was, dacht ik: ik heb het helemaal niet goed ingeschat. Toen het gebeurde wilde ik niet huilen, maar het doet toch wel veel met je.” Ze vond het erg jammer dat Evert toch voor Maud koos en was teleurgesteld en verdrietig. “Je hebt dat pas door als alles achter de rug is. En het zit wel in mijn hoofd. Ja, dat is heel raar. Je moet dat gaan loslaten en dat heeft tijd nodig. Het is nog zo kort."

BZV-Nans over Evert

Nans was duidelijk wel geïnteresseerd in Evert. “Ik vind hem echt zo’n man die zo puur is en zo natuurlijk. En ook heel oprecht en heel gevoelig, denk ik. Dat vind ik ook aantrekkelijk”, vertelt ze. Ze zag ook wel dat hij geen echte prater is, maar probeerde toch een ingang te vinden. Die zoektocht naar wie Evert echt is, was volgens Nans nog niet klaar. Daarvoor had ze meer momenten willen hebben, en naar eigen zeggen ook meer momenten voor moeten pakken.

Fantasie over Evert

Gelukkig was het toch ook wel een mooie ervaring voor Nans: “Ik kijk met veel plezier terug. Het was voor mij ook wel bijzonder om mee te maken. Ik liet me niet van mijn padje afbrengen. Dat vind ik wel heel bijzonder. Daar voelde ik mijzelf best wel sterk in en daar was ik ook heel blij mee en verrast over. Want dat is niet altijd zo geweest. Dus in dat opzicht ben ik toch wel gegroeid, merk ik.” En hoe denkt Nans nu over Evert? “Ik denk wel eens: wie weet zie ik hem nog wel. Maar dat is een fantasie.”

Bron: Boer zoekt vrouw.