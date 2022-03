Beeld Brunopress

Cabaretier Peter Pannekoek haalt uit naar Rutte: “Waarom zijn de toeslagenkinderen nog niet thuis?”

Het is echt onbegrijpelijk dat nog geen enkele van de 1115 onterecht uit huis geplaatste toeslagenkinderen terug is bij de ouders. Een woedende Peter Pannekoek noemde het donderdag in het programma Dit was het nieuws “staatsontvoeringen.”