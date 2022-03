Camilla in tranen tijdens gesprek met Oekraïense gemeenschap in Londen

Ook deed de hertogin van Cornwall een ‘substantiële, particuliere bijdrage’ aan de inzamelingsactie van de krant The Mail. Mede dankzij haar bijdrage is er binnen vier dagen meer dan 2,5 miljoen pond (omgerekend iets meer dan 3 miljoen euro) opgehaald voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Camilla is zichtbaar aangeslagen na haar gesprekken in de kathedraal. Beeld Getty Images

Ontmoeting met Inna Prystaiko

In de kerk sprak Camilla onder andere met Inna Prystaiko, de echtgenoot van de Oekraïense ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk, om haar steun te betuigen. Op foto's is te zien hoe de geëmotioneerde vrouwen elkaar innig omhelzen. “We bidden voor jullie”, zei Camilla tegen Inna.

Het was voor de Duchess of Cornwall belangrijk om haar gezicht te laten zien. “Niemand kan onaangedaan zijn door de afschuwelijke taferelen van Oekraïners die hun huizen ontvluchtten en de hertogin wilde op welke manier dan ook helpen”, vertelt haar woordvoerder.

Camilla omhelst Inna Prystaiko. Beeld Getty Images

Ook Charles betuigt zijn steun

Camilla werd in de kerk bijgestaan door prins Charles, die op zijn beurt hulde bracht aan de ‘buitengewone moed en standvastigheid’ van het Oekraïense volk tegenover ‘werkelijk verschrikkelijke agressie’. Charles deed net als Camilla een gulle donatie voor de slachtoffers in Oekraïne. Hij steunt twee goede doelen waarvan hij de beschermheilige is, namelijk het Britse Rode Kruis en World Jewish Relief.

Giro555

Giro555 organiseert maandag 7 maart in samenwerking met landelijke en regionale media een speciale actie om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Oekraïne. “Als hulporganisaties zijn we diep geroerd door de enorme steun die we hier in Nederland mee uitspreken. Een groot signaal van solidariteit voor de slachtoffers in Oekraïne en de vele honderdduizenden vluchtelingen. Zij hebben onze steun hard nodig”, zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555 in een reactie.

Wat de media voor radio en televisie gepland hebben, lees je hier op je gemak terug. Tips om Oekraïne op andere manieren te helpen, vind je in dit artikel.

Bron: The Daily Mail