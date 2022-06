Camilla is openhartig in haar debuutinterview in de Britse Vogue: “Het is niet makkelijk”

“De dag begint met een verontschuldiging”, opent Vogue-interviewer Gilles Hattersley het artikel. “Sorry you’ve got to photograph an old bat this morning”, zou Camilla als eerste hebben gezegd tegen de fotograaf die haar in Clarence House (waar ze met prins Charles woont) ging vastleggen. Foto’s waarop Camilla overigens uitsluitend outfits uit eigen garderobe draagt. In de kleur “menopausal mauve” - haar woorden. Zelfspot blijkt Camilla niet vreemd. Toch was het zeker niet altijd lachen geblazen in haar royal bestaan.

Camilla openhartig over alle kritiek

“Het is niet makkelijk”, zegt ze over de periode waarin ze werd veroordeeld over haar scheiding en relatie met Charles ten tijde van zijn huwelijk met Diana. “Ik werd zo lang onder de loep genomen dat je maar gewoon een manier moet zien te vinden om daarmee te leren leven. Niemand vindt het leuk om de hele tijd aangekeken te worden en, je weet wel, bekritiseerd te worden. Maar ik denk dat ik er uiteindelijk soort van boven ben gaan staan. Je moet verder met het leven.”

Camilla over haar relatie met Charles

In het interview laat Camilla bovendien weten dat haar relatie met prins Charles soms hard werken is, omdat ze allebei een volle agenda hebben. “Soms is het moeilijk, maar we proberen elkaar altijd even te zien. Soms is het kort, maar we drinken graag samen een kopje thee om de dag te bespreken”, aldus de duchess. “Het is fijn om dan even bij te praten. Al vind ik het ‘t allermooiste om samen in dezelfde ruimte te zitten en een boek te lezen. We hoeven niks te zeggen. We zitten gewoon samen.”

Camilla over haar kleinkinderen

Haar eigen kleinkinderen, waarmee ze regelmatig berichtjes heen en weer stuurt via Whatsapp, bieden leuke afleiding. “Het is heel leuk om zo’n berichtje te krijgen. We leren van de jonge mensen en zij leren weer van ons. Zo is het altijd al gegaan.” Verwennen doet ze haar kleinkinderen ook graag, zoals het een echte grootmoeder betaamt. “Dat is het leuke van het zijn van oma, dat je ze dingen kunt geven die ze van hun ouders niet mogen hebben”, aldus een lachende Camilla.

Lees het volledige interview hier.

Bron: Vogue UK, Telegraaf.nl