Caribische rondreis deed prins William denken aan 'James Bond-vakantie’ van vroeger

“Ik kwam hier vroeger als kind met mijn moeder. Het snorkelen langs scheepswrakken uit de James Bond-films bij de kust van Nassau heeft me zeer levendige herinneringen van jullie schitterende blauwe wateren opgeleverd”, zei William. “Voor een jonge knul die geobsedeerd was met 007, was dat de beste vakantie ooit.”

Warmte van inwoners

William en Catherine waren onder de indruk van de schoonheid van de Bahama’s en de warmte van de inwoners, ondanks de protesten. “Catherine en ik hebben de warmte overal gezien waar we zijn geweest tijdens ons eerste officiële bezoek aan jullie prachtige eilanden”, zei William tijdens een receptie op de avond voor vertrek volgens HELLO!.

Het werkbezoek begon een week geleden op zaterdag in Belize, ging verder naar Jamaica en sloot af op de Bahama's. De reis werd gemaakt in het kader van het platina jubileum van koningin Elizabeth. De hertog en hertogin van Cambridge moesten die eerste zaterdag een bezoekje aan een duurzame cacaoboerderij in Belize noodgedwongen cancelen, na aanhoudende protesten van de lokale bevolking.

Slavernijverleden

Ook op dinsdag liep het niet al te soepel: Advocates Network, een coalitie van Jamaicaanse activisten en gelijkheidsorganisaties, hield toen een demonstratie om het slavernijverleden onder de aandacht te brengen. De demonstranten eisten excuses en een compensatie voor het lijden van hun voorouders. Jamaica viert bijna zestig jaar onafhankelijkheid. Juist daarom was het belangrijk om tegen Groot-Brittannië te zeggen “dat ze het verkeerd hebben aangepakt door zichzelf te verrijken door slavernij en kolonialisme”, zei een mede-organisator van het protest.

Schitterende jurken

Ondanks de publieke kritiek op de rondreis hebben prins William en Catherine er dus wel van genoten. Catherine verscheen zoals altijd in de meest prachtige outfits, waaronder een groene baljurk met glitters en een knalroze galajurk.

Bron: RTL Boulevard.