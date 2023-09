Carice van Houten is aangehouden bij een grote demonstratie op de A12

Het is niet de eerste keer dat de actrice is aangehouden. Hetzelfde gebeurde bij de vorige demonstratie van de beweging in mei.

Protest op de A12

Extinction Rebellion kondigde eerder al aan vandaag opnieuw de weg op te gaan om te protesteren. De demonstranten vinden dat de overheid moet stoppen met het verlenen van fossiele subsidies, omdat deze de opwarming van de aarde stimuleren. De actiegroep is van plan om voorlopig iedere dag opnieuw de A12 te blokkeren, totdat de overheid stopt met de subsidies.

Aanhouding Carice van Houten

Rond half twee vanmiddag trad de politie met waterkanonnen op tegen de demonstranten. Dat mocht niet baten, want de demonstranten bleven vastberaden zitten. Later hield de politie daarom meerdere mensen aan, waaronder Van Houten. Zij deelde eerder vandaag al een video van de demonstratie op haar Instagram-account, waarop te zien was hoe politieagenten demonstranten omsingelden. Het is nog niet bekend hoe het nu met de actrice gaat en of ze nog opnieuw deel zal nemen aan één van de demonstraties van de beweging.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 9 Sep 2023 om 7:57 PDT

Gebukt onder klimaatstress

Het is al langer bekend dat van Houten zich regelmatig zorgen maakt om het klimaat. In juli deelde de actrice nog een video op haar Instagram, waarin ze verdrietig te zien was en ze haar zorgen met haar volgers deelde. Die post kon rekenen op veel positieve reacties, maar ook op een boel negatieve reacties. De actrice is overigens niet de enige bekende Nederlander die zich inzet voor het klimaat. Ook dèze drie BN’ers doen dat.

