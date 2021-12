Carmen (60) kreeg ernstige bijwerkingen na haar vaccin: “Moet ik nu die boosterprik wel nemen?”

Carmen: “Ik ben absoluut vóór vaccineren. Ik vind het hartstikke goed dat het vaccin er is en dat er nu volop geboosterd gaat worden. Mijn eerste twee prikken nam ik dan ook zonder twijfel. Maar na alle narigheid die ik daardoor heb meegemaakt, weet ik niet of het verstandig is om de boosterprik te nemen.

Niets aan de hand

Na mijn eerste Moderna-prik in april 2021 leek er niets aan de hand. Ik ging naar huis en voelde me prima. Pas na tien dagen kreeg ik klachten. Mijn arm zwol helemaal op en was rood. Een allergische reactie, dacht ik. En dus nam ik allergiepillen en koelde ik mijn arm dagenlang. Ik had geen koorts, geen pijn en dacht dat de kous af was toen de zwelling in mijn arm na een paar dagen afnam. Niets aan de hand.

Ernstige bijwerkingen

Maar toen kwam de tweede prik, een aantal weken later. Toen de naald eruit was voelde ik meteen al dat ik jeuk had bij de prikplek. Vervelend, maar het zou vast weer zo’n allergische reactie zijn. Ik ging slapen met het idee dat het de volgende dag wel weg zou zijn. Om 2 uur ‘s nachts schrok ik wakker. Hartkloppingen. Ik herkende het meteen. Mijn man heeft het afgelopen jaar veel te stellen gehad met zijn gezondheid en ook hij had last van zijn hart. Beiden maakten we ons zorgen. Dit was niet goed. Gelukkig kon ik kort daarna al met de ambulance mee naar het ziekenhuis. Tests, infusen en een schok van de AED konden mijn hartslag van 200 uiteindelijk omlaag brengen. Met betablokkers op zak, ging ik naar huis.

Het was even schrikken, maar een paar dagen later had ik het gevoel dat het gevaar geweken was. Dat bevestigde de cardioloog. Een echo ter controle liet zien dat alles met mijn hart in orde was. Ik mocht stoppen met de medicatie en dat was dat.

Ontstoken hartzakje

Nog geen twee maanden later ging het weer fout. Weer kreeg ik last van hartkloppingen. Daarbij had ik een brandende pijn op mijn borstbeen. Wat was er allemaal met me aan de hand? Je vertrouwt altijd blind op je eigen hart, de motor van je lichaam. Als daar ineens dingen mee aan de hand zijn is dat doodeng. Nieuwe tests volgden met een heftige conclusie: ik had vocht in mijn hartzakje, wat betekent dat ik daar een ontsteking heb gehad die op zijn retour was. Al die tijd hadden we het niet doorgehad. De ontsteking van een hartzakje is op zichzelf redelijk onschuldig, maar er kunnen ernstige complicaties optreden. Dat vond ik toch wel heel eng.

Gelukkig verzekerde de arts me dat ik veilig was. Ik slikte goede medicatie en had beide prikken al gehad: ik hoefde me geen zorgen meer te maken. Maar toen kwam het nieuws van de boosterprik. Meteen sloeg bij mij de twijfel toe. Als ik alleen een beetje grieperig was geweest van mijn eerdere injecties zou ik me direct aanmelden voor die derde prik. Ik wil me goed beschermen voor mezelf, mijn kwetsbare man, mijn omgeving én ik wil natuurlijk mijn QR-code behouden. Maar zet ik mijn eigen gezondheid op het spel door het boostervaccin te nemen? De eerste prik zorgde bij mij voor milde bijwerkingen. De tweede prik voor heftige bijwerkingen. Wat gaat een derde prik doen? Wordt het nog erger dan dit?

Wat te doen met het boostervaccin?

Niemand kan die vraag beantwoorden. En geloof me: ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb gebeld met de GGD, de vaccinatie-twijfellijn, mijn huisarts, een allergoloog, apothekers, mijn cardioloog… Iedereen stuurt me weer door naar een andere deskundige, maar steeds weer hoor ik hetzelfde antwoord: we weten het niet. Ik begrijp dat niemand met zekerheid kan zeggen wat een derde prik met mij gaat doen. Maar ik ben naarstig op zoek naar iets van houvast. Er moeten toch meer mensen zijn met dit probleem? Waar zijn ze? Ik hoop dat we samen sterk kunnen staan en een punt kunnen maken tegenover de overheid en medici. Er moet beleid of een advies voor ons komen. Want tot die tijd wacht ik nog even met die derde prik. En ik denk dat ik niet de enige ben die die keuze maakt.”