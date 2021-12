Caroline Tensen teleurgesteld door uitkomst eigen DNA-onderzoek

Als je vroeger niet wist waar je vandaan kwam, wie je ouders waren of van wie bepaalde genen hebt gekregen, bleven de missende puzzelstukjes vaak onvindbaar. Tegenwoordig is er ontzettend veel mogelijk dankzij de steeds vernieuwende technieken en de enorme uitbreiding van DNA-databanken.

Familiebanden

Daarom probeert presentatrice Caroline Tensen in haar nieuwe programma antwoorden te vinden op onbeantwoorde vragen over familiebanden. Dit doet ze samen met familiedetective Els Leijs. Samen duiken ze in wereldwijde databanken en stamboomonderzoeken om de deelnemers antwoorden te geven op al hun vragen over hun afkomst. Aan tafel bij Beau vertelt ze over het programma.

Herkenning

Als de familie elkaar dan ineens ontmoet, is dat vaak heel bijzonder. “Het is soms heel onwennig als mensen voor het eerst tegenover elkaar staan, dan pakken ze elkaar meestal wel vast. Wij blijven ook altijd even om te kijken hoe dat dan gaat, en dan is er altijd wel een soort van... herkenning. De bloedband is er, dus dan pakken ze ergens gewoon de draad op”, vertelt Caroline. “Dat is heel bijzonder.”

Teleurstellend resultaat

Caroline liet ook haar eigen DNA onderzoeken, maar dat was volgens het RTL-gezicht een enorme teleurstelling. Ze vertelt: “Iedereen ging zijn spuug natuurlijk inleveren op die opnamedag, ik ook.” Ze vertelt dat ze er altijd van overtuigd was dat er iets Italiaans in haar familie zit. “Mijn moeder was met haar drie zussen: vier meiden met donker haar en een hele donkere huid. Als er bij ons gegeten werd, was het altijd hysterisch druk, net zo’n Italiaanse familie. Dus dat is waar je op hoopt”, vertelt ze in het programma. “Ook mijn tante zei altijd: we zijn echt Italiaans, dus dat vond ik echt leuk om te weten. Dat heb ik altijd gedacht.”

Maar toen de uitslag er was, bleek er geen spoor Italiaans in haar genen te zitten. “Maar echt hélemaal niks”, zegt ze lachend. Maar haar DNA komt wel overeen met Noord-Holland en Friesland. En laten dat nu plekken zijn waar ze héél graag komt. “De rest is gewoon Scandinavisch.”

Stelling: “Iedereen moet verplicht zijn of haar DNA afstaan”

