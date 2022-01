Caroline Tensen verklapt hoe ze zoveel afviel na de overgang

Afgelopen najaar verscheen er op Videoland een documentaire die gemaakt werd door Caroline Tensen. De docu draagt de naam Het verboden woord, dat slaat op de overgang. Die tijd was voor Caroline pittig en omdat ze graag wil dat het taboe dat nog op de fase kan liggen verbroken wordt, maakte ze de docu.

Geheim van de smid

Hoewel ze in Het verboden woord al heel openhartig is over hoe zij de hele periode van haar overgang ervaren heeft, bleven veel kijkers nog zitten met een vraag. Want hóe verloor Caroline toch de extra kilo's die ze zwaarder was geworden door de overgang?

Video

Vandaag deelt ze daarover een filmpje op haar Instagram. Bij de video schrijft ze verder dat ze alle kijkers enorm wil bedanken voor de lieve reacties en het delen van hun eigen verhalen.

In de video vertelt ze het volgende: “Voor mij hielp het om heel veel te sporten en nagenoeg geen koolhydraten te eten", begint ze. Maar ze waarschuwt gelijk: “Een dieet is wel heel persoonlijk. Dus zoek echt een gezond dieet dat bij je past en wat je ook lang kan volhouden.” Caroline zegt dat je het anders niet vol gaat houden. “Je moet niet iedere dag het idee hebben ‘ik ben aan de lijn’, want dan hou je het niet vol.”

Hou vol

Ze steekt nog een laatste hart onder de riem van haar kijkers: “Uiteindelijk gaan die overgangskilo's er heus wel weer van af.”

Bron: Instagram.