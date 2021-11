Caroline uit ‘B&B vol liefde’ is ‘alles kwijt’ na terugkeer in Nederland

Althans, als je Evert Santegoeds mag geloven. Hij heeft de voormalig b&b-eigenaar gesproken.

Hoe gaat het nu met Caroline uit B&B vol liefde?

Publiciteit en daardoor meer klanten voor haar b&b én de kans om de ware te ontmoeten: Caroline hoeft er niet lang over na te denken als ze wordt gevraagd voor het programma. Maar haar avontuur in Oostenrijk is van korte duur. Sinds kort is haar lodge van eigenaar veranderd en daarmee valt haar droom in duigen.

“Caroline leek een van de meest succesvolle kandidaten te zijn”, begint Evert. De b&b is niet uit ‘luxe’ verkocht. “Ze is echt alles kwijt. Van haar grote droom in Oostenrijk is niets meer over.” Inmiddels heeft Caroline een bescheiden optrekje in Alkmaar gevonden en is ze dus weer terug op Nederlandse bodem.

Nieuw leven opbouwen

“Daar probeert ze een nieuw leven op te bouwen. Helaas zónder man. Ze zegt zelf: ik ging niet echt het programma in om mijn grote liefde te leren kennen, al was het mooi meegenomen”, aldus Evert. “Het ging meer om de bekendheid voor de b&b - daar heeft ze niets aan over gehouden. Wel heeft ze het goed kunnen verkopen.”

In Nederland gaat Caroline aan de slag als vastgoedstylist.

Eric

Met Eric lijkt er in eerste instantie meer in te zitten, maar Caroline hoort van geen enkele man meer. Evert: “Zelfs niet van Eric, met wie ze een klik voelde. Het is een ander leven dat ze eigenlijk wilde leiden in het Oostenrijkse groen.”

