Zo goed als alle stemmen zijn inmiddels geteld en als lijstduwer van de nieuwe, lokale Partij voor de Inwoners verzamelde ze meer dan genoeg stemmen voor een zetel.

Vier zetels in de gemeenteraad

De meeste stemmen gingen naar Roberto ter Hark (1668) en Erica kreeg er 305. In totaal behaalde de Partij voor de Inwoners vier zetels in de Noordwijkse gemeenteraad, wat betekent dat één daarvan voor Erica is.

Eerst veel studeren

Erica beloofde in de raad te gaan als ze genoeg stemmen zou krijgen. Eerder was ze daar erg enthousiast over. “Als je echt dingen wilt verbeteren, dan zie ik het wel zitten.” De realityster is naar eigen zeggen wel ‘heel onervaren’. Ze heeft weinig kennis van hoe het er in het gemeenteraad aan toegaat, maar is wel geïnteresseerd.

Chateau Bijstand

Wel hoopt ze haar recente ervaringen tijdens de opnames van Chateau Bijstand, waarbij de Meilandjes een maand lang in een bijstandswoning moesten rondkomen, te kunnen toepassen. “Ik weet niet hoeveel bijstandsgezinnen er in Noordwijk zijn, maar er zijn wel dingen die we door mijn ervaring kunnen meenemen. Het is wel veel meer gaan leven”, zei ze eerder tegen het AD. “Ik vind dat je elk geval wel apart, maar fair moet bekijken. Daar kunnen we nog wel een en ander verbeteren.” Of Erica daadwerkelijk de stap durft te zetten, is nog even afwachten.

Bron: Noordwijk.nl,