Carrièreswitch: Sonja Bakker is terug maar niet als dieetcoach

Dit meldt RTL Boulevard.

Volledige focus

Sonja was al wel actief als mindsetcoach, maar deed dit voornamelijk naast haar afslankprogramma. Nu lijkt ze zich volledig te focussen op mindsetcoach. “Op basis van simpele stappen wil ik jullie meenemen en coachen in de verandering van je denkwijze in het dagelijks leven, zodat jij de baas wordt over je voeding én je gedachten!”, zo valt er te lezen op haar website. “Aan de hand van thema’s als meer zelfinzicht en bewustzijn leer je op een effectieve manier om te gaan met stress en negatieve gewoonten. En daardoor zal je lekkerder in je vel gaan zitten. Samen werken wij eraan om jouw afslankdoel te gaan bereiken.”

"Dit doet pijn, heel veel pijn”

Sonja liet een paar weken geleden nog weten dat ze zich zou terugtrekken, nadat ze van plagiaat beschuldigd werd. “Aan een mooi avontuur is een eind gekomen,” zo liet ze toen weten. “Dit doet pijn, heel veel pijn.” Sonja leek de schuld vooral bij haar werknemers te leggen. “Ik besef dat het mijn eigen schuld is geweest, omdat ik er in de coronatijd niet genoeg bovenop heb gezeten. Hierdoor zijn er fouten gemaakt, waar ik nu op word afgerekend.”

"Terug naar de basis”

De dieetgoeroe hintte toen al op een comeback. “Als alles een plek heeft gekregen, wil ik weer gewoon één op één mensen begeleiden om af te vallen. Terug naar de basis. Niks meer met boeken of online. Ik ben er klaar mee. De negatieve media-aandacht was het laatste zetje om mijn bedrijf stuk te maken. Na twintig jaar heb ik dat toch niet verdiend?”

Bron: RTL Boulevard