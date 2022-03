Met dit heerlijke recept zet je het perfecte toetje voor jezelf en zeven anderen op tafel.

Bereidingstijd 1 uur en 15 min | Wachttijd 6 uur

Dit heb je nodig: Voor de bodem • 85 g gemengde noten en/of pittenmix • 100 g (glutenvrije) havermout • Rasp van ½ (bio) citroen • 30 g honing of ahornsiroop • 40 g kokosolie Voor de vulling (wit en roze) • 400 rauwe cashewnoten • 150 g dikke kokosroom (de dikke laag uit 1 of 2 blikken kokosmelk) • 2 tl vanille- of amandelessence • 60 g rijst- of lichte agavesiroop • 300 g aardbeien of een ander rood fruit (mag diepvries) • 2 g agaragar poeder • Extra handje aardbeien voor de garnering Extra • cakevorm van 25 cm of soortgelijke vorm • keukenmachine • bakplaat • bakpapier

Laat voor de vulling de cashewnoten in koud ­water gedurende 6 uur wellen. Niet langer, ­anders nemen ze te veel vocht op.

Verwarm de oven voor op 180 °C elektrische stand, 160 °C heteluchtoven.

Hak voor de bodem de noten grof en verdeel ­samen met de havermout over een met bak­papier beklede bakplaat. Rooster in 10 minuten goudgeel onder af en toe omscheppen. Laat de noten en havermout iets afkoelen, maar laat de oven aan.

Doe de noten over in de keukenmachine, samen met de citroenrasp, honing en kokosolie (die smelt vanzelf door de nog warme noten) en maal even tot een wat grove ­kruimelbodem.

Bedek de ­bodem van de met bakpapier ­beklede cakevorm ermee en druk iets aan. Bak de bodem in zo’n 15 minuten goudbruin en laat afkoelen.

Laat ondertussen de geweekte cashewnoten uit­lekken en pureer de helft ervan zo fijn mogelijk in de keukenmachine.

Voeg de kokosroom, 1 tl essence en helft (30 ml) van de siroop toe en maal tot romig.

Verdeel de witte vulling over de afgekoelde taartbodem en strijk glad.

Pureer het (ontdooide) fruit voor de roze vulling in een steelpan.

Roer het agaragar poeder los met de rest van de siroop en 1 tl vanille-essence en breng met de fruitpuree al roerend aan de kook. Laat 1-2 minuten doorkoken en zet opzij.

Maal de rest van de geweekte cashewnoten in de keukenmachine glad, eventueel met 1 el water als het niet goed pureert. Roer de cashewpuree door de warme aardbeienpuree tot een glad mengsel.

Verdeel over de witte taartvulling en strijk weer glad. Zet 2 uurtjes in de koelkast.

Snijd in repen en serveer met wat extra aardbeien.

Tip: bak alleen de bodem en snijd – als die is ­afgekoeld – tot 6 mueslirepen. lekker als tussendoortje.