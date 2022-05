Catherine Keyl gewond na een val in huis

De presentatrice vertelt aan weekblad Story dat ze een paar weken uit de running is en verplicht huisarrest heeft. Catherine is behoorlijk toegetakeld en moet herstellen van een hoofdwond, een gekneusd borstbeen en een gebroken rib.

Het was eigenlijk dikke pech voor de tv-veterane. “Ik ben in huis gevallen, heel stom over mijn eigen boodschappentas.” Ze beseft ook dat ze nog geluk heeft gehad, want het had slechter kunnen aflopen. “Per dag overlijden dertien mensen door een ongeluk in huis.”

Johnny de Mol

Catherine was op de dag voor Koningsdag net bij Johnny de Mol in zijn talkshow HLF8 geweest. Het was precies op de voorlopig laatste uitzending die hij maakte. Hij besloot vanwege een nieuwe aanklacht voor grensoverschrijdend gedrag zich voorlopig terug te trekken van tv.

“Aan het eind liet hij dat iedereen weten. Iedereen was enorm aangedaan. Ik ook. Met dat gevoel kwam ik thuis. Ik wilde de boodschappentas naar boven dragen, maar was vergeten dat er een megadoos met wasverzachter in zat. Ik struikelde en voor ik het wist lag ik voorover op de trap.”

Binnen 48 uur

Door een hoofdwond bloedde Catherine enorm. “Ik belde mijn buurman en hij hielp me letterlijk en figuurlijk weer overeind.” Ze wachtte zelfs nog een dag met naar de dokter gaan vanwege Koningsdag. “Daar kreeg ik wel een standje. Want wat blijkt: boven de veertig moet je bij een val op je hoofd binnen 48 uur een scan krijgen. Om te kijken of je bijvoorbeeld niet door een TIA bent getroffen. Dat wist ik niet.”

Catherine moet voorlopig nog even rust houden, maar binnenkort zien we haar ongetwijfeld terug op tv.

Bron: Story