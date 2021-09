Champagne! Libelle wint Cross Media Award voor ‘Dit is onze zorg’ én ‘Partij kiezen met Libelle’

De Cross Media Awards zijn een van de belangrijkste vakprijzen in medialand. We zijn dan ook onwijs trots dat we dinsdagavond niet één maar twee awards in ontvangst mochten nemen. Libelle won zowel een award voor het themanummer Dit is onze zorg als voor Partij kiezen met Libelle.

Onze zorghelden

Aan de vooravond van de tweede coronagolf maakten we samen met de vrouwelijke zorgverleners van het Amphia Ziekenhuis in Breda - op de cohortafdeling - het themanummer Dit is onze zorg. Een editie naar aanleiding van de wensen van het zorgpersoneel met tien verschillende covers en mini-documentaires op Libelle TV.

De helden in de zorg: nemen zij hun werk mee naar huis?

Partij kiezen met Libelle

n aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart wilden we natuurlijk álles weten over de lijsttrekkers. Wat houdt ze bezig? Waar staan ze voor? En wie is de mens achter de politicus? We legden lijsttrekkers een aantal prangende stellingen voor, waarna ze met pingpongbatjes hun antwoord hierop konden delen. Deze video’s kon je terugzien op Libelle TV. En wie is nou eigenlijk de mens achter de politici? In ons blad deelden we verschillende privéfotoalbums met anekdotes van de politici door de jaren heen.

Jesse Klaver: “Kaal worden is mijn grootste nachtmerrie”