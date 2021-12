Chantal Bles: “Deze stoffen uit de modewereld zijn nu hip in je interieur”

Libelle samen met Prominent

Bouclé: bekend van Chanel

We kennen ze allemaal: de chique jasjes van modehuis Chanel. Deze zijn gemaakt van bouclé, een stof die bestaat uit allemaal kleine lusjes en een luxe, warme uitstraling heeft. Tegenwoordig zie je deze stof ook steeds vaker op banken, poefs en kussens.

Bank T-516 uit bovenstaande vlog wordt binnenkort toegevoegd aan de collectie van Prominent. Kun je niet wachten? Kies dan voor de wave-stof: dit is een bouclé stof die op de hele collectie van Prominent gematerialiseerd kan worden.

Fluweelzacht velours

Nog zo'n klassieker uit de modewereld: velours, de iets zwaardere variant van fluweel. Vandaar dat velours vaker in interieurs wordt gebruikt en fluweel juist in de mode: als broekpak, colbert of heerlijk zachte pyjama. Tegenwoordig is velours hartstikke hip in je interieur. Kussens, banken, fauteuils en kleden: ze zijn er allemaal in deze heerlijk zachte stof. Chantal vertelt in haar vlog welke kleur nu hip is en waar je op moet letten bij het kiezen van een kleed.

Kleuren en materialen combineren

Door natuurlijke kleuren en verschillende materialen met elkaar te combineren, creëer je een warm interieur met een luxe gevoel. Details kunnen daarbij het verschil maken. Zo geven contrasterende stiksels een bank of stoel een chique uitstraling. Chantal laat het zien in deze vlog.

In bovenstaande vlog zie je relaxstoel A-101 in spice naturel, met een geïntegreerde elektrische voetenbank.

MIX & MATCH MET PROMINENT

Prominent heeft een stijlvolle collectie banken en stoelen die passen in elk interieur. De zitmeubels zijn helemaal naar eigen smaak samen te stellen. Dus mix en match zelf met materialen als bouclé en velours, en verschillende kleuren (er zijn maar liefst 200 materiaal- en kleuropties!) voor een mooi meubelstuk dat bovendien écht goed zit.

Bekijk hier meer tips en favorieten van interieurstyliste Chantal Bles.