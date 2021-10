Chantal Janzen over overleden Kiki (16): “Ik huil, je bent er niet meer”

In de voetsporen van Chantal Janzen

De woorden gaan over de 16-jarige Kiki, een meisje dat Chantal twee jaar geleden voor het eerst ontmoette. Niet lang voor hun ontmoeting hoorde Kiki tijdens een vakantie in Thailand dat ze leverkanker had. Ze wilde niets liever dan later in de voetsporen van Chantal Janzen treden, haar ontmoeten en haar het hemd van het lijf vragen. “We moesten meteen veel lachen. Je zei ook: ‘Ik ben geen gekke fan hoor, ik wil gewoon precíes wat jij doet, later ook doen!’”, schrijft Chantal.

Zo hoort het niet te gaan

Het contact tussen de twee dames werd hechter en hechter. En toen werd Kiki ontslagen uit het ziekenhuis. “Ik moest naar je huis. Je was uitbehandeld. Een shock, lieve, grappige, stoere, talentvolle, unieke, kleine vriendin Kiki. Zo hoort ’t niet te gaan”, gaat Chantal verder met haar bericht.

Maar 16 jaar geworden

Samen namen Kiki en Chantal op een van Kiki’s laatste dagen nog een interview op voor het gala van het Prinses Máxima centrum. Een dag nadat de video klaar was, overleed Kiki. “Je bent maar 16 geworden. 16 jaar, verdomme. Je hebt me voorgoed veranderd. Door jouw blik op de wereld ben ik veel, ook mijn werk wat jij zo ambieerde, in een ander daglicht gaan zien. Ik ga meer genieten. Beloofd.”

Op het Instagramaccount ‘Kus van Kiki' hebben vrienden en familie besloten om de bucketlist-plannen van Kiki voort te zetten. Twee dagen geleden deelden ze daar een prachtige foto van Kiki - die eerder in de &C stond voor een campagne van het Prinses Máxima centrum:

Kiki en Chantal:

