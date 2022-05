Zijn naam doet misschien niet meteen een belletje rinkelen, maar zijn muziek zal je vast wel herkennen. Vangelis staat in Nederland nog altijd in de top 5 van langst genoteerde nummer 1-hits in de top 40. Zijn nummer Conquest in Paradise werd toen hij het uitbracht nauwelijks opgemerkt, maar toen het twee jaar later door bokser Henry Maske werd gebruikt als begeleidingslied op weg naar de ring, werd het in één klap wereldberoemd. De hype rond het nummer bereikte ook Nederland waarna in de zomer van 1995 10 weken bovenaan de top 40 stond.

Successen

Vangelis ontvluchtte Griekenland toen hij halverwege twintig was, na de staatsgreep door de militaire junta. In zijn ballingsoord Parijs ontwikkelde hij zijn eigen stijl en geluid, vooral dankzij elektronische synthesizers. Vangelis boekte niet alleen als solo-artiest grote successen maar ook met Yes zanger Jon Anderson, met wie hij in de jaren 80 het duo Jon & Vangelis vormde. De twee scoorden grote hits met I hear you now en I’ll find my way home. In 2002 kreeg Vangelis weer volop publiciteit toen hij de themamuziek componeerde voor het wereldkampioenschap voetbal in Japan en Zuid-Korea.

Bron: AD