'Chateau Meiland'-kijkers vinden deze actie van Leroy maar niks

De familie heeft zich ieder in een eigen auto geïnstalleerd, klaar om nog één keer de reis naar de plek waar het allemaal begon af te leggen. Al snel slaat de chaos in als een bom als Maxime en Leroy erachter komen dat ze de zak met klaargemaakte broodjes voor onderweg zijn vergeten. Het taalgebruik van Leroy wordt er niet vriendelijker op, valt de Twitterende kijkers van het programma op.

Voor de laatste keer naar het Chateau

Chateau Marilaux is verkocht, maar voor de officiële overdracht moeten Martien en Erica naar Frankrijk. “We gaan voor de laatste keer naar het chateau”, legt Martien uit. Ze rijden er in één ruk heen. Erica vertelt dat ze er weer zin in heeft.

Geen croissantjes vreten

Ook Maxime, Leroy en dochters Claire en Vivé zijn onderweg. Als ze net lekker onderweg zijn, blijken de gesmeerde broodjes niet mee. “Godverdomme, dan hebben we de hele dag geen vreten”, zegt Leroy geïrriteerd. Langs de snelweg stoppen ziet hij niet zitten. “Dan zitten we de hele tijd croissantjes te vreten.”

Na de goedkeuring van Martien besluiten ze om te keren om de broodjes te halen. Twitteraars snappen weinig van de actie én van Leroys taalgebruik.

Wat is er met Leroy? Heeft hij iets geslikt ofzo? Of begint hij langzaam als Martien te worden? #ChateauMeiland — M. (@_nondeju_) 26 september 2022

#chateauMeiland Die Leroy zit ook al snel op het sjieke intelligente communicatie niveau van de familie: G*dverd*mme, hele dag geen vreten... sjiek hoor. — Volgmijniet (@Volgmijniet5) 26 september 2022

Dan krijgen ze dus duizenden per aflevering, en dan ga je al the way terug voor broodjes.. ECHT HOOR?? #chateauMeiland — Pauline (@pauletta69) 26 september 2022

