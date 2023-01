ChatGPT is populair onder scholieren. Dít is alles wat je ervan moet weten

Vergeet het klassieke overschrijven en de smartwatch als spiekbriefje. ChatGPT is de nieuwste tool voor valsspelen onder scholieren en studenten.

Menselijk denken

De nieuwe chatrobot ChatGPT is afkomstig van OpenAl, een bedrijf waarvan Elon Musk mede-oprichter is. In slechts een paar dagen tijd had de chatbot afgelopen maand al meer dan 1 miljoen gebruikers. Hoe de virtuele assistent werkt? Op basis van kunstmatige intelligentie. Waar computers doen wat je vraagt en zelf geen creatieve input leveren, wordt met kunstmatige intelligentie geprobeerd menselijk denken na te bootsen. En ja, dat gaat behoorlijk ver.

Chatten met een robot

Iedereen kan de chatbot gebruiken. Na het aanmaken van een account op OpenAl heb je toegang tot alle applicaties van het bedrijf, waaronder ChatGPT. Om je een idee te geven hoe dat er in de praktijk aan toegaat: het lijkt erop alsof je met iemand chat via WhatsApp, alleen praat je in feite met een robot. Je laat je huiswerk doen door een tekst in te voegen of voert zelfs hele gesprekken over complexe onderwerpen, zoals natuurkunde. Van deze tools maken leerlingen, enigszins begrijpelijk, maar al te graag gebruik.

Plagiaatdetecter

Een plagiaatscanner is geen oplossing, die is ChatGPT te slim af. Zo’n scanner kijkt of er in stukken tekst zinnen overeen komen met teksten uit andere werkstukken of opdrachten. ChatGPT genereert daarentegen zélf teksten, die nergens anders precies zo zijn terug te vinden: de ene versie gaat erin, een compleet nieuw stuk komt eruit, mét dezelfde inhoud.

Populaire tool

Het is nog onduidelijk hoeveel fraude er precies wordt gepleegd met ChatGPT. Eerder meldden zich bij de NOS ruim 250 scholieren die de tekstgenerator gebruikten voor opdrachten. Op een enkeling na werden zij niet betrapt. Een leerling uit 3 havo zegt de chatbot om de haverklap te gebruiken. “Ik gebruik het om snel mijn huiswerk te kunnen maken. Er staat vaak bij een opdracht: vertel in je eigen woorden. Dan gaat een docent echt niet controleren wat mijn eigen woorden precies zijn.”

Tekst gaat verder onder de Tweets.

Zat te denken om misschien nog een opiniestuk te schrijven voor de krant over het verbieden van TikTok. Je hoeft alleen maar een mening in te voeren in ChatGPT en hij schrijft er een opiniestuk bij: in - bijna acceptabel - Nederlands. pic.twitter.com/XWVSjFM74G — alexanderklopping.substack.com (@AlexanderNL) 1 december 2022

Dit is toch vrij crazy. Ik vroeg aan ChatGPT/AI om een opiniestuk te schrijven waarom centrale examens in onderwijs niet goed zijn voor de samenleving. Ik kreeg een Engelse tekst. Daarna vroeg ik hem om het te vertalen naar het Nederlands.

Dit is het resultaat. pic.twitter.com/w2o9RNCW6y — Rinke Vanhoeck (@Rinke_Vanhoeck) 1 december 2022

Net een van onze docenten Nederlands laten zien wat #chatgpt kan. We vallen van de ene verbazing op de andere … pic.twitter.com/ecEGnSv8e7 — Hakan Akkas (@hakan_akkas) 12 december 2022

Mogelijke oplossingen

Met slimme tools als ChatGPT gaat lesgeven er volgens sommigen in de toekomst heel anders uitzien. Docenten kunnen zich hiertegen moeilijk wapenen. Oplossingen zou kunnen zijn om leerlingen teksten op school te laten schrijven of om ze recente bronnen te laten gebruiken. De huidige ChatGPT kent namelijk alleen bronnen tot en met 2021. Al is deze oplossing na een update waarschijnlijk al snel weer achterhaald.

Iedereen maakt fouten

Een kleine opluchting: niet alleen mensen, ook computers maken fouten. Uit tests blijkt namelijk dat niet álle informatie uit ChatGPT feitelijk klopt. Soms komt het programma met vreemde, zelfverzonnen details. Als je de chatbot hiermee confronteert, geeft hij overigens toe dat hij fout zat. Dat dan weer wel.

Bron: NOS, Jfk.men