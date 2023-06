Chefs bereiden en verspreiden het Surinaamse gerecht ‘Heri Heri’ vanuit Koninklijk Paleis op de Dam

De chefs moeten hard aan de bak, want in drie dagen tijd moeten er in Amsterdam maar liefst 7000 maaltijden klaargemaakt worden. Het initiatief genaamd Free Heri Heri For All wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door Kip Republic. ‘‘Dit doen we ter nagedachtenis aan het slavernijverleden en om het verleden met het heden te binden’’, aldus de organisator.

Uitgegroeid tot landelijke beweging

Free Heri Heri For All begon vier jaar geleden als een lokaal initiatief in Amsterdam, maar is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging. Zo worden op 30 juni en 1 juli in tien provincies in het land duizenden Heri Heri-maaltijden verzorgd.

Dat het Surinaamse gerecht dit jaar in het Koninklijk Paleis op de Dam zal worden bereid, is op z’n minst bijzonder te noemen. ‘‘Het is een eer voor ons dat koning Willem-Alexander zijn keuken openstelt om in het Koninklijk Paleis Heri Heri te koken’’, zegt Ayra Kip, een van de initiatiefnemers. ‘‘Op deze manier hopen wij ook zijn boodschap om samen te verbinden te ondersteunen.’’

Heri Heri, spreek uit als ‘eerie-eerie’, werd door de tot slaaf gemaakten op de plantages gegeten. Het is een gerecht op basis van zoete aardappel, cassave, gele en groene banaan, gezouten vis en ei. Heri Heri fungeerde in die tijd als krachtvoer, dat de slaven voldoende energie moest geven om urenlang door te kunnen werken. Een gruwelijk idee, maar dat maakt wel dat er geen beter gerecht bestaat om het slavernijverleden mee te herdenken.

Paleis weerspiegelt slavernijverleden

De keuze voor het Koninklijk Paleis op de Dam is geen toeval. Het gebouw was namelijk oorspronkelijk het stadhuis van Amsterdam en werd deels bekostigd met inkomsten uit de slavernij. Ook de decoraties van het pand weerspiegelen het slavernijverleden. ‘Onze gedeelde koloniale geschiedenis is met het gebouw verweven’, meldt de website van het paleis.

Mensen die het paleis vanaf 1 juli bezoeken, krijgen een boekje mee over het slavernijverleden van het gebouw. Ook worden er rondleidingen over het thema verzorgd.

Bron: ANP, Francescakookt.nl