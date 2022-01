De Prinses van Oranje, 2021 Beeld RVD – Frank Ruiter

Chic: zó wil Amalia worden genoemd als ze straks koningin is

Het duurt hopelijk nog even - ‘in de verre toekomst’ zo zei ze in haar toespraak in de Raad van State tegen haar vader - maar zodra prinses Amalia de troon bestijgt, kan het maar zo zijn dat ze dat niet doet onder haar huidige roepnaam. De afgelopen tijd werd namelijk duidelijk dat ze andere initialen gebruikt in haar monogram én dat ze officiële papieren tekent met een andere naam dan enkel ‘Amalia’.

Naamswijziging