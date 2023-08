Chirurgen zijn boos: waarom worden reconstructies na borstkanker niet vergoed?

Dat veel aanvragen voor borstreconstructies na amputaties van één of beide borsten worden afgewezen, heeft voor veel van de patiënten grote gevolgen.

Rechtsongelijkheid en wantrouwen

De reden van de afgewezen aanvragen is volgens plastisch chirurg Andrzej Piatkowski de Grzymala van het UMC dat verzekeraars anders kijken naar borsten dan naar andere lichaamsdelen. Aan de NOS vertelt hij daarover: “Het is een heel mannelijke visie. Voor hoofd-halsreconstructies en penisreconstructies hoef ik geen aanvraag te doen.”

Ook speelt volgens hem het feit dat het verlies van een borst niet levensbedreigend is een rol. Hij vervolgt: “Het verminkende karakter, daar wordt overheen gekeken. Terwijl in de zorgverzekeringswet staat dat alles wat een verminking is, wordt vergoed. Mannen begrijpen niet wat borsten betekenen voor vrouwen.”

Verminderde levenskwaliteit na borstkanker

Edin Hajder, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie, ziet dagelijks welke gevolgen de afwijzing van zo’n aanvraag op vrouwen kunnen hebben. Aan de NOS vertelt zij dat een van haar patiënten, een 28-jarige vrouw, drager van een erfelijk gen is. Daardoor zijn haar borsten geamputeerd en gereconstrueerd, maar het resultaat viel tegen. Ook haar vervolgoperatie wordt niet vergoed.

Over de grote impact die dat op haar heeft, vertelt Hajder aan de NOS: “De patiënt zegt: ‘Ik durf niet in bikini, mijn seksualiteit en relatie zijn aangetast’. De reactie van de zorgverzekeraar was volgens hem: ‘Wij vinden dit geen verminking. Er worden wel meer mensen geboren met niet even mooie borsten. We kunnen niet streven naar perfectie’.”

Onbegrijpelijke beoordeling

Ook Marc Mureau, hoogleraar oncologisch reconstructieve chirurgie bij het Erasmus MC, vertelt aan de NOS over het belang van het vergoeden van borstreconstructies. “Het zijn geen vrouwen die voor de lol komen. Een nieuwe operatie doen ze niet voor hun plezier. Daar is geen sprake van oneigenlijk gebruik van middelen.”

Volgens plastisch chirurg Piatkowski zijn de afwijzingen bovendien niet gebaseerd op goede beoordelingen. “Vaak zijn het mensen die onder de arts werken, onder wie fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Hoe kan iemand die ergens op kantoor zit en hier geen opleiding voor heeft, een oordeel vormen?”

Bron: NOS