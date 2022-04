Chocolade-opdracht drijft kandidaten ‘Heel Holland bakt' tot waanzin

Met alweer de vierde aflevering is het nieuwe seizoen van Heel Holland bakt alweer bijna op de helft. In de populaire baktent zijn nog zeven thuisbakkers over. Zij gaan zoals gewoonlijk weer de strijd met elkaar aan om uiteindelijk ‘de beste thuisbakker van Nederland’ te worden.

Technische opdracht

Het thema van deze week is ‘chocolade. Aan het begin gaan de bakkers aan de slag met een candybar. Daarna volgt de technische opdracht. De kandidaten kregen een voorbeeldbiscuitje en that's it. Geen uitleg en geen recept. Jurylid Robèrt van Beckhoven geeft één tip: meten is weten.

Chocolade temperen

Maar daar heeft hij de bakkers niet bepaald mee geholpen. Vooral Inge, Yannis en Marieke zitten met hun handen in het haar. Vooral tijdens het ‘tempereren’ van de chocolade. Door chocolade eerst te smelten, daarna te koelen om vervolgens weer op temperatuur te brengen, ontstaat er een krokant chocoladelaagje met een mooie glans. Maar dat tempereren blijkt behoorlijk lastig te zijn.

Heel Holland bakt is een vorm van therapie

Bij Marieke slaat op een gegeven moment de wanhoop toe als haar chocolade breekt. “Wat een gedoe, ik eet die krengen nooit weer,” roept ze uit. Ook Inge is druk in de weer met de deegroller. “Als je gestrest bent, is dit een fantastische vorm van therapie”, grapt ze. Ook bij de rest van de kandidaten zien de chocoladebiscuitjes er niet uit zoals het hoort.

Reacties op Heel Holland bakt

De technische opdracht zorgt voor veel leedvermaak op Twitter. Kijkers komen niet meer bij van het lachen. “Inge timmert haar eigen IKEA-chocoladebiscuitje in elkaar...”, grapt een kijker. Een ander reageert met: “Blij dat die koekjes van Yannis er ook bij zitten. Kan ik ook een keer iets maken wat precies lijkt!”

Als zelfs het koekje van Zeinab niet perfect is, weet je dat dit een bizar moeilijke opdracht was. #heelhollandbakt #hhb — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) 9 april 2022

Die koekjes van Yannis zien er net zo uit als de Griekse economie



#heelhollandbakt #hhb — Ronald ®️ | 🙏🏻🇺🇦 (@ronald0973) 9 april 2022

Ja dus volgens #Andre een timmermanswerkplaats #hhb — Marijke Bastiaan (@Rykie58) 9 april 2022

Blij dat die koekjes van Yannis er ook bij zitten. Kan ik ook een keer iets maken wat precies lijkt! #hhb #heelhollandbakt pic.twitter.com/Z2jcI21YEQ — Marleen (@teamspijsenkaas) 9 april 2022

Ondanks alle stress tóch zin gekregen om ook koekjes te bakken? We geven je in onderstaande video een gouden tip voor het deeg:

Bron: Heel Holland bakt, Twitter