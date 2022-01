Christina Curry openhartig over gewelddadige relatie

Op haar Instagram laat Christina twee foto’s zien. Een van 2018 en een van nu. “De foto van 2018 had meer likes. Het was ook het jaar dat ik een blauw oog kreeg voor mijn verjaardag”, post ze. “Toch kostte het me twee hele jaren om de moed te vinden om weg te gaan. Maar ik ben liever elke dag het meisje van 2022.”

Trots

De Instapost is persoonlijker dan wat we van Christina gewend zijn. Ze zegt: “Het is eng en verdrietig voor me om naar de bovenste foto te kijken, maar ik ben ongelooflijk trots op mezelf hoe ver ik ben gekomen.”

Ze steekt anderen ook een hart onder de riem door te zeggen: “Als je nu in zo’n situatie zit...vind dan alsjeblieft de moed om weg te gaan en weet dat je beter verdient. Je zult er geen spijt van krijgen.”

Bron: Instagram