Claudia de Breij onthult de cover van haar boek over prinses Amalia

Claudia heeft gekozen voor een van de foto’s van Amalia die in 2020 is gemaakt tijdens de jaarlijkse wintersportfotosessie van de koninklijke familie in Lech.

Trots

De cabaretière is ontzettend blij met het eindresultaat van de cover. “Mooi hè? En dit is nog maar het omslag!”, schrijft ze op Instagram. Claudia schreef het boek ter gelegenheid van de 18e verjaardag van prinses Amalia op 7 december aanstaande. Het boek Amalia verschijnt op 16 november. Het geschreven portret is bedoeld om de lezers kennis te laten maken met de beoogde troonopvolger.

Traditie

Dit is niet de eerste keer dat de Oranjes een aanstaand staatshoofd beter laten leren kennen door middel van een boek. Je kunt het inmiddels zelfs een traditie noemen. Rondom de achttiende verjaardag van prinses Beatrix en koning Willem-Alexander werden ook boeken uitgebracht.

Verschillende ontmoetingen

Voor het boek hebben Claudia en Amalia elkaar meerdere keren ontmoet. Het koninklijk huis onthulde eerder al waar Claudia en de prinses zoal over gesproken hebben: “Voor het boek heeft Claudia de Breij in de zomer van 2021 enkele gesprekken gevoerd met de prinses Van Oranje over onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en wat het koningschap en haar toekomstige rol nu voor haar betekenen. Het boek vormt een weerslag van de gesprekken en een indruk van de auteur. Ook bevat het boek beeldmateriaal uit het privé-archief van de prinses.”

