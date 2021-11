Claudia de Breij over ontmoetingen met prinses Amalia: “Er was een klik”

Op 7 december wordt prinses Amalia 18 jaar. Ter ere van haar verjaardag schreef Claudia de Breij een boek over de prinses, en daarvoor sprak ze uitgebreid met Amalia. Een paar weken geleden onthulde ze al de cover van het boek en nu vertelt ze aan RTL Boulevard over haar ontmoetingen met de prinses.

Hard to get spelen

“Ik had het ’t afgelopen jaar erg moeilijk”, vertelt Claudia eerlijk. Ze staat het liefst op het podium, maar kon dat vanwege de coronamaatregelen vanzelfsprekend niet doen. De vraag van de Rijksvoorlichtingsdienst kwam dan ook als geroepen. “Ze zeiden: ‘Je mag er een week over nadenken, dan bellen we je terug.’” Maar hier hoefde Claudia natuurlijk niet over na te denken. “Ik zei: ‘Ik wil wel een week hard to get spelen, maar ik weet toch dat ik dit wil’. Dit is onwijs leuk. En het bleek nog leuker.”

Hemd van het lijf

Wat staat er allemaal in het boek? “Het voelt voor mij als een roadmovie waarin een tiener aan een 40-jarige vertelt hoe ze het leven ziet.” Om hierachter te komen ging Claudia een aantal keer met Amalia op pad en vroeg ze op locatie de prinses het hemd van het lijf. “We hebben regelmatig in mijn auto gezeten om plekken te bezoeken die belangrijk voor haar zijn: de koninklijke stallen, het strand, het paleis. We hebben samen achter de piano gezeten. Het voelde voor mij alsof ik echt veel aan haar kon vragen.”

Een klik

Het koninklijk huis onthulde eerder al waar Claudia en de prinses zoal over spraken: “Voor het boek heeft Claudia de Breij in de zomer van 2021 enkele gesprekken gevoerd met de prinses Van Oranje over onder meer haar schooltijd, haar liefde voor muziek en wat het koningschap en haar toekomstige rol nu voor haar betekenen. Het boek vormt een weerslag van de gesprekken en een indruk van de auteur. Ook bevat het boek beeldmateriaal uit het privé-archief van de prinses.”

Tijdens de gesprekken ontstond er volgens de cabaretière een klik. “Het is er vanaf mijn kant. Ik vind haar een schitterend figuur.” Of de prinses dezelfde klik voelt, durft Claudia niet te zeggen. “Maar Amalia kan nergens uitspraken over doen.”

Beoogde troonopvolger

Op 16 november komt het boek Amalia uit. Het geschreven portret is bedoeld om de lezers kennis te laten maken met de beoogde troonopvolger. Claudia wil nog niks zeggen over de boekpresentatie, alleen dat het een ‘online verrassing’ wordt.

