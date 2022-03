Claudia de Breij vangt Oekraïense jongen met kanker op in huis

Dit vertelde Claudia donderdagavond in De avondshow met Arjen Lubach, waar ze te gast was.

Oekraïense jongen

Moeder en zoon wonen sinds maandag bij Claudia. “Ik ben heel de tijd heel luchtig en vrolijk aan het doen voor hen, maar eigenlijk is het heel erg”, vertelt de cabaretière. “Hij heeft kanker. Hij is een van de 25 kinderen die naar het prinses Máxima Centrum in Utrecht is gekomen en daar wordt behandeld.”

Een bubbel

Claudia legt uit dat ze sinds deze week in een soort bubbel leeft. “Het doet een beetje denken aan als je net een baby hebt. Dat je in de kraamtijd denkt van: heb ik dit in huis? Heb ik dat geregeld? Heb ik zus? Heb ik zo?” Ze heeft samen met haar vrouw de zolder ingericht tot ‘een soort van appartementje’.

Taalbarrière

Wat wel lastig is, is de taalbarrière. “We zijn heel de tijd lost in translation”, geeft ze toe. “De jongen spreekt een beetje Engels, maar zijn moeder helemaal niet.” Google Translate wordt in huize De Breij-Van Geel dan ook veelvoudig gebruikt. Al gaat dat ook niet van z’n leien dakje. “Gisteren stond er: ‘Mayonaise, postcode, Michael Jackson”, lacht Claudia.

De cabaretière grijpt deze situatie met beide handen aan om ook wat Oekraïens te leren, zodat ze elkaar wat beter leren te begrijpen. Daarvoor gebruikt ze taalapp Duolingo.

Bron: Avondshow met Arjen Lubach