Claus van Oranje geslaagd voor rijbewijs: 'Eindelijk’

In de story deelt hij zijn positieve ervaring met de lessen op zijn rijschool.

Geslaagd

Op de foto is te zien dat Claus trots naast zijn rijinstructeur staat geposeerd. Zij schrijft: ‘Geef me mijn sleutel terug. Geen rijles meer voor jou, je bent geslaagd.’ De enige kleinzoon van prinses Beatrix is dolblij met zijn rijbewijs. ‘Eindelijk’, schrijft hij in zijn Instagram Story. ‘Was zo superleuk!’

Claus-Casimir van Oranje

Claus-Casimir heeft in Nederland rijlessen gevolgd, maar woont voornamelijk in Parijs. Onlangs gaf hij een bijzonder openhartig interview, waarin hij vertelde dat hij, in tegenstelling tot zijn zus Eloise, niet per se in de schijnwerpers hoeft te staan.

Bron: RTL Boulevard