De coach laat via een video Instagram weten dat ze per direct haar werkzaamheden voor ‘The voice', als het weer terug zou keren op tv, neerlegt.

“Onwijs verdrietig”

“Nou, wat een pleuriszooi allemaal. Wat onwijs verdrietig, en teleurstellend", begint Anouk haar bericht. “Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nog niks heb gezegd omdat ik eigenlijk de aflevering van BOOS wilde afwachten van aankomende donderdag. Maar nu na een aantal statements te hebben van onder andere Jeroen Rietbergen en ook na een aantal telefoontjes die ik heb gepleegd met bepaalde mensen, weet ik eigenlijk al wel genoeg.”

Exit Anouk

Met wie ze belde maakt ze niet duidelijk, maar wel wat haar besluit daaropvolgend is. “Ik heb besloten dat ik gewoon niet meer terug wil komen bij The voice. Het is gewoon een corrupte bende. Ik wil niet werken op een plek waar een aantal mannen jarenlang misbruik hebben gemaakt van hun positie en waar er bewust voor is gekozen om het stil te houden en om de andere kant op te kijken”, vertelt ze hoorbaar aangedaan. “Dat kan echt niet. Dat kan niet. Dan heb je echt een structureel probleem. En dat is gewoon niet waar ik zit. Daar wil ik geen onderdeel van zijn. Dus bij deze wil ik laten weten dat ik niet meer terug zal komen bij ‘The voice of Holland. Dat was het.”

Reacties

In de reacties onder haar video regent het complimenten en steunbetuigingen. “Wat een mooi en krachtig mens ben je toch", schrijft iemand. Een ander noemt haar beslissing “de juiste en enige keuze”. Eerder vandaag was ook Chantal Janzen zeer kritisch op alles wat er speelt bij The voice, maar zij ging als presentatrice nog niet zo ver om al te stellen niet meer terug te keren bij het programma.

Bron: Instagram.