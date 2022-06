Code geel: donderdag onweersbuien en hagelstenen tot 2 centimeter verwacht

Het KNMI heeft voor donderdagmiddag en -avond code geel afgegeven voor het noorden en oosten van het land. Ze waarschuwen voor onweersbuien, plaatselijke windstoten van rond de 60 kilometer per uur en veel regen in korte tijd. Er kan in een uur 30 mm vallen en ook is er kans op hagelstenen tot 2 centimeter. Deze waarschuwing geldt voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Limburg, zoals het nu lijkt tussen 16.00 en 21.00 uur.

Onweer en flinke hagelstenen

Donderdag is het tot de middag nog stralend zomerweer, waarbij de temperaturen in het oosten en noordoosten kunnen oplopen tot 30 graden, maar in de tweede helft van de middag slaat het weer om en kan het gaan onweren. In de avond trekken die buien naar het noorden weg. In de tussentijd kunnen het verkeer en buitenactiviteiten volgens het KNMI hinder ondervinden van het weer.

Weerbericht voor het weekend

Na de zware buien draait de wind naar het zuidwesten tot westen, wat ervoor zorgt dat het vrijdag en in het weekend niet meer zo warm is als de afgelopen dagen. Met temperaturen van zo’n 24 graden en zonder buien is het wél nog steeds heel fijn zomerweer. Het weerbeeld na het weekend blijft wat wisselvallig, maar de zon laat zich nog steeds veel zien.

Bron: KNMI