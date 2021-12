Code geel met kerst: vanavond kans op ijzel

“Vanavond is er in het noorden en oosten kans op plaatselijk gladde wegen als gevolg van ijzel. In het noordoosten van het land is ijzel op uitgebreide schaal mogelijk en deze gladheid houdt mogelijk tot en met maandagochtend aan. De ijzel kan tot verraderlijke gladheid leiden”, meldt het KNMI.

IJzel

Code geel geldt in vijf provincies code geel. Vanaf 18.00 uur kan het in Gelderland en Flevoland al spekglad zijn. In noordelijker gelegen provincies, zoals Friesland en Groningen, pas later. Aanvankelijk was ook code geel afgegeven voor Utrecht en Noord-Holland, maar die waarschuwing is ingetrokken. Bij ijzel bevriest de regen zodra deze de grond heeft bereikt. Volgens het KNMI zegt dat de gladheid in het noorden van het land tot maandagochtend kan aanhouden.

Kans op file

De ANWB zegt dat je ook rekening moet houden met mogelijke files in de (late) middag. “Ondanks de lockdown gaan mensen toch bij elkaar op bezoek. In heel Nederland kunnen daardoor files ontstaan”, meldt een woordvoerder.

-15 graden

In de ochtend gold in Friesland en Drenthe wel code geel vanwege een lage gevoelstemperatuur. Het weerinstituut waarschuwde voor gevoelstemperaturen van -15 (!) graden Celsius, waardoor mensen onderkoeld konden raken. De echte temperatuur was daar toen -7 graden, maar door de wind voelde het dus een stuk kouder.

Sneeuwpret op Tweede Kerstdag

Op verschillende plaatsen in de provincies Drenthe, Groningen en Friesland kan op Tweede Kerstdag zelfs geschaatst worden op natuurijs van wel 3 tot 5 centimeter dik. Het blijft daar de hele dag vriezen, dus waarschijnlijk is het mogelijk om de hele dag te blijven schaatsen. Op social media komen al wat mooie plaatjes voorbij:

2e kerstdag, lekker #schaatsen op #natuurijs! Een veel mooiere kerst kan je toch niet wensen? pic.twitter.com/UVlvaGzvo6 — Jaap Jonker (@Jaap_Jonker9) 26 december 2022

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Leeuwarder Courant (@lc_nl) op 26 Dec 2021 om 3:49 PST

Bron: AD, RTL Nieuws