Code geel vanwege onweersbuien in een groot deel van het land

KNMI geeft een waarschuwing af die geldt vanaf het middaguur tot het begin van de avond. Deze geldt voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant.

Code geel

“Vanmiddag is er met name in het zuiden en midden kans op stevige onweersbuien. Hierbij is er kans op windstoten van 60 tot 70 km/uur, hagel en veel regen in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden”, aldus het KNMI.

Onweersbuien

Aan het begin van de dag lijkt er nog geen wolkje aan de lucht, maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. De middag begint broeierig met hier en daar een enkele bui. Die buien gaan ’s middags in het zuiden en oosten van het land over in flinke onweersbuien die ook ’s avonds aan de gang blijven.

Wat betekent code geel?

Code geel betekent voor het KNMI: wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer en daarom is het raadzaam om op te letten, voornamelijk als je onderweg bent. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven.

Het weekend

De rest van de week blijft het een stuk frisser. Vrijdag kan het nog zo’n 22 à 23 graden worden, in het weekend zakken we al terug naar 20 graden. De kans op buien is groot, al laat het zonnetje zich ook af en toe zien.

Bron: KNMI