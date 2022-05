Code onweer: in deze provincies kun je vandaag bliksemschichten tellen

Het KNMI (Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut) heeft een waarschuwing uitgegeven voor de provincies Noord-Brabant en Limburg. Van 17.00 tot 22.00 uur moeten mensen daar oppassen. Gelderland en Overijssel hoeven later op de avond pas rekening te houden met code geel.

Blikseminslag, hagel en windstoten

Iedereen die op maandag steevast zijn goede voornemens nieuw leven inblaast door een rondje te joggen, kan haar hardloopschoenen vandaag beter ongestrikt in de kast laten staan. Tijdens de onweersbuien is er namelijk kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Ook deelnemen aan het verkeer wordt afgeraden. (Gelukkig kan sporten gewoon in je eigen gang.)

Even afkoelen

Maandagochtend en -middag kunnen we nog wel even genieten van droog weer. In het noordoosten en oosten wordt het een aangename 20 tot 24 graden en blijft het waarschijnlijk droog overdag.

Wij zeggen: perfect weer om een raampje open te zetten. Het wordt deze week minder warm en er vallen zo nu en dan wat regendruppels vallen – ideaal om je huis even te laten afkoelen.

Bron: KNMI