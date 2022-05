Coen en Sander gaan wel én niet samen door

Het wordt allemaal behoorlijk anders voor de legendarische radioshow van Coen (42) en Sander (45) op Radio 538. Het duo gaat niet meer van maandag tot en met vrijdag uitzenden, maar alleen nog op de vrijdagmiddag. Ze nemen dus min of meer afscheid van elkaar en toch ook weer niet.



Coen gaat solo in de middag op Radio 538 een programma presenteren en Sander is binnenkort vier dagen in de week in de late middag op Radio Veronica te horen.

“Een tijdje geleden kregen we de mededeling dat ons programma plaats moet maken, omdat er gekozen is voor een andere invulling van ‘onze’ uren. Bam. Die zagen we even niet aankomen”, schrijft presentator Coen Swijnenberg op zijn Instagramaccount.

De show van Coen en Sander bestaat al zestien jaar onder de naam De Coen en Sander Show. Ze presenteren al achttien jaar samen, eerst op publieke zender 3FM en sinds de zomer van 2015 op Radio 538.

Niet vrijwillig

Het einde van het programma in deze vorm kwam dus als een verrassing voor de twee dj’s. Het was niet geheel vrijwillig. “Dus toen op die bewuste dinsdagochtend de mededeling kwam dat Sander en ik na zestien jaar Coen en Sander Show moeten stoppen in de middag, was dat best even slikken,” zegt Coen.

“Eerlijk is eerlijk, ik vind het niet niks. Het Coen en Sander-jongensboek kende nog geen hoofdstuk als dit. Dat is even wennen, maar we werken nou eenmaal op een podium waar dit soort dingen gebeuren”, schrijft Coen.

In het verleden heeft Sander tijdelijk de show al eens zonder Coen gepresenteerd, toen de laatste een burn-out had.

Donderdag 16 juni wordt de Coen en Sander Show voor de laatste keer uitgezonden als dagelijks programma.

Bron: NOS/Radio 538