Consumentenbond: er zit veel te veel magnesium in supplementen

Een tekort kan voor problemen zorgen. Om voldoende magnesium binnen te krijgen, slikken veel mensen magnesiumsupplementen. Alleen is dat niet altijd verstandig. Veel supplementen met magnesium bevatten veel meer magnesium dan goed voor je is.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat ruim twee derde van de onderzochte supplementen te veel magnesium bevat. En daar hangen risico’s aan vast.

Te hoge dosering

Voor het onderzoek hebben ze het magnesiumgehalte van 66 supplementen geanalyseerd. Wat blijkt? Maar liefst 45 daarvan bevatten te veel magnesium. Het gaat dan om meer dan 250 milligram magnesium. De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) bepaalde deze grens. Je zou zeggen dat deze grens er niet voor niks is. Toch verkopen bekende merken als Davitamon en huismerken van Holland & Barrett, Hema, Kruidvat en Etos supplementen met te hoge doseringen.

Diarree

Een teveel aan magnesium kan leiden tot diarree. Met name magnesium in de vorm van magnesiumoxide staat erom bekend diarree te veroorzaken in een hoge dosering.

Fabrikanten beweren nooit klachten binnen te krijgen over diarree als bijwerking. Dat is niet zo gek, aangezien een waarschuwing over diarree ontbreekt.

Ongepast

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is geschrokken van het resultaat. “Meer dan de helft (39) van de supplementen overschrijdt zelfs ruim de grens van 360 milligram die de branche zelf als toelaatbaar opvoert”, legt ze uit. “Bovendien hebben 19 van die supplementen ook nog eens magnesiumoxide als belangrijkste ingrediënt. Dat zijn er hartstikke veel.”

Volgens Molenaar lopen consumenten daarmee een reëel risico op een hele vervelende bijwerking, namelijk diarree. “Dat kun je toch niet afdoen met het argument dat je nooit klachten krijgt? Of met flauwekul over onderzoeken? Dat is ronduit ongepast.”

Magnesiumtekort? Volgens dokter Rutger is het dan niet slim om zomaar supplementen te slikken. In de video hieronder vertelt hij wat je wél kunt doen:

Bron: Consumentenbond.