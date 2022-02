Corinna (39) heeft een stoma, maar dat weerhoudt haar nergens van: “Je kunt veel meer dan je denkt”

Libelle samen met Coloplast

Roeien. Racefietsen. Of gravelbiken over onverharde wegen: nergens kikkert Corinna zo van op als van een stevige work-out. “Ik sport zeker twee keer in de week”, vertelt Corinna. “Meestal ga ik op woensdagavond naar het park voor een bootcamp-training en stap ik in het weekend op de fiets. Het geeft me energie en een goed gevoel. In de corona-lockdown zat ik veel binnen en voelde ik me niet lekker. Ik dacht aan een lichte depressie en wilde al een afspraak maken met de huisarts, tot mijn man opperde om meer te gaan sporten. Ik dacht: wat een onzin. Maar ik knapte er meteen van op.”

In de videoserie Mijn eerste keer met stoma beleeft stomadrager Ricardo samen met andere stomadragers verschillende ‘eerste keren’, om te bewijzen dat met een stoma veel meer mogelijk is dan je misschien denkt. Benieuwd naar de video van Corinna? Bekijk het hier.

Voor altijd alleen

In 2011 zag Corinna het leven minder zonnig in. Ze kreeg toen een tijdelijke dikkedarmstoma omdat ze onvoldoende reageerde op medicijnen voor de ziekte van Crohn. Het idee was om een stuk van de dikke darm te verwijderen zodat er wat rust zou ontstaan. Maar er ontstonden complicaties en de dokters besloten dat de stoma permanent zou worden.

“Ik vond het vreselijk dat de stoma permanent werd. Ik had de ingreep nooit gedaan als ik vooraf had geweten dat het niet tijdelijk was.”

“Ik was 29 jaar en dacht dat ik altijd alleen zou blijven.” Maar haar leven veranderde toen ze merkte dat haar ziekteactiviteit stabiel en laag bleef. “Ik voelde me beter, had meer energie en hoefde niet meer altijd op zoek naar een toilet.”

Spannende eerste keren

Ook ontmoette ze in 2013 haar partner Falco. “Of ik hem meteen verteld heb over mijn stoma? Nee, ik wilde elkaar eerst beter leren kennen. Zijn eerste reactie was wat een stoma eigenlijk was. Daarna moest hij even slikken, maar reageerde hij verder nuchter. Misschien ook omdat we het al even leuk hadden en hij had gemerkt dat ik gewoon een actief leven leidde met werk en sport.”

Ricardo en Corinna op de gravelbike voor de videoserie ‘Mijn eerste keer met stoma’.

Natuurlijk zijn er spannende eerste keren geweest. “Het was even wennen als er darmgeluiden te horen zijn nadat ik iets heb gegeten dat niet goed valt. En intiem zijn met elkaar gaat minder spontaan: je moet toch altijd even je stomazakje checken. Gelukkig heeft Coloplast zakjes die je kunt invouwen en niet zo knisperen. Daardoor voel ik me wel vrijer.”

In verwachting

Na een paar jaar wilde het stel graag een gezin stichten, maar dat was nog niet zo eenvoudig. “Door de buikoperaties en de ontstekingen had ik een grotere kans op verklevingen. En dat heeft invloed op je vruchtbaarheid”, vertelt Corinna. Ze bracht een bezoek aan een speciale poli in het Erasmus MC en kreeg te horen dat ze mag beginnen met zwanger worden. “Af en toe had ik mijn twijfels of het op de natuurlijke manier zou lukken om zwanger te raken, maar ik wilde ook niet te snel beginnen met een vruchtbaarheidsbehandeling. Ik dacht: ik heb vertrouwen in mijn lijf. Na acht maanden was ik in verwachting.”

In mogelijkheden denken

Inmiddels geniet Corinna van haar dochter Juna (4) en haar zoontje Nils (2) en werkt ze 28 uur per week als fysiotherapeute. De boodschap van Corinna aan mede-stomadragers is dan ook: je kunt meer dan je denkt. “Met mijn verhaal wil ik anderen inspireren om in mogelijkheden te denken en te doen wat je leuk vindt.”

“Je kunt misschien niet meteen een marathon lopen of crossfit doen, maar je kunt het wel opbouwen. Laat je niet tegenhouden door angst.”

“Ik sta nog steeds niet graag in de kleedkamer en praat ook niet graag met iedereen over mijn stoma, maar onder mijn sportkleding is niets te zien van mijn stoma en ik heb nog nooit lekkage gehad. Oh wacht, één keer, tijdens het roeien. Niemand heeft iets gezien, maar ik ben die middag niet blijven hangen om nog wat te drinken.”

Mijn eerste keer met stoma

De videoserie Mijn eerste keer met stoma is een initatief van Coloplast, een bedrijf dat producten ontwikkelt en diensten aanbiedt op het gebied van stomazorg, urologie, continentiezorg en wond- en huidzorg.

Benieuwd naar de videoserie Mijn eerste keer met stoma? Bekijk de afleveringen hier.