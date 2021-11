Corona vraag van de dag: waar staat 2G en 3G voor?

Je hebt het waarschijnlijk al voorbij horen komen, bijvoorbeeld in de persconferentie van afgelopen vrijdag: de termen 2G en 3G. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Laten we beginnen bij de 3G-aanpak. De 3 G’s die hier bedoeld worden zijn: Gevaccineerd, Getest en Genezen. Op dit moment kun je een QR-code krijgen wanneer je gevaccineerd, negatief getest of van corona genezen bent. Bij de 2G-aanpak verandert dit. Dan krijg je alleen een QR-code als je gevaccineerd of genezen bent, niet meer na een test.

De 2G-aanpak

In de persconferentie liet demissionair minister Hugo de Jonge weten dat het kabinet een 2G-toegangsbewijs wil invoeren. Dit willen ze doen bij locaties “waar de risico’s op besmetting het allergrootst zijn”. Dat zijn vooral volle kroegen, festivals en evenementen: de plekken waar mensen dicht bij elkaar staan. Eerder werd er gespeculeerd dat deze 2G-toegangsbewijzen ook voor het werk zouden worden ingevoerd, maar daar is geen sprake van.

Veranderingen in de app

De welbekende CoronaCheck-app zal worden uitgebreid en zal onderscheid kunnen maken tussen 2G en 3G. Zo kunnen ondernemers die de QR-codes scannen met een schuifje kiezen of ze op 2G- of 3G-toegangsbewijzen checken.

Wetswijziging

De 2G-aanpak gaat nog niet direct in. Er moet namelijk een wetswijziging plaatsvinden en de voorbereiding van dit wetsvoorstel duurt zo'n drie weken. Dan moeten de Eerste en de Tweede kamer ermee instemmen. Voor december zal de aanpak dus niet worden ingevoerd. Minister De Jonge verwacht wel dat de 2G-aanpak de hele winter nodig zal zijn.

Bron: NOS.