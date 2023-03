Coronaklachten? Vanaf nu hoef je niet meer thuis te blijven

Er gaat, drie jaar na het uitbreken van het coronavirus, een streep door de allerlaatste coronamaatregelen. Het kabinet volgt daarmee het advies op van het Outbreak Management Team (OMT), dat vorige maand al zei dat het coronavirus inmiddels bij het dagelijks leven hoort. Het OMT vertrouwt op het gezonde verstand van mensen en denkt dat mensen met klachten extra voorzichtig zullen zijn in contact met anderen.

Als griep of verkoudheid

Je hoeft dus nu bij covidklachten niet meer thuis te blijven als je je goed genoeg voelt. Een zelftest is ook niet meer nodig. Experts zeggen dat je corona nu kunt behandelen als een griep of verkoudheid. “Hierbij gelden hoest- en handhygiëne en thuisblijven als men zich ziek of niet fit voelt.”

Verder hoeven zorgmedewerkers geen mond-neusmasker meer te dragen als ze binnen 1,5 meter van een patiënt komen en verdwijnen de teststraten in fases.

‘Corona is geen griepje’

Niet iedereen is even blij met het verdwijnen van de coronamaatregelen. “Er zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte en voor hen is corona geen griepje”, zegt Michael Rutgers van het Longfonds en patiëntenorganisatie PostCovidNL tegen RTL Nieuws. Hij had gehoopt dat thuistesten en thuisblijven bij besmetting wel zouden blijven bestaan.

Bron: RTL Nieuws