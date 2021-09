Coronatoegangsbewijs komt er, maar op déze plek hoef je geen QR-code te laten zien

Ondanks flinke kritiek in en buiten de Tweede Kamer, is de nieuwe coronamaatregel toch goedgekeurd. Enkel met een QR-code die laat zien dat een bezoeker negatief getest, hersteld of gevaccineerd is, kan iemand veel openbare gelegenheden straks nog betreden.

Tegen

Toch is de regel niet overal doorgevoerd. De Tweede Kamer moest het kabinetsplan goedkeuren en in een hevig debat bleek dat niet iedereen het eens was met de nieuwe maatregel. Zo stemden onder anderen GroenLinks, de SP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, de PVV én onafhankelijk Kamerlid Omtzigt tegen het verplichte coronabewijs.

Gedwongen

De kritiek is vooral dat niet-gevaccineerden met de nieuwe maatregel te erg gedwongen worden om zich te laten vaccineren. En verplichte inenting is iets waar de Kamer zich al maanden tegen verzet. Ook vrezen velen voor een grote tweedeling in de maatschappij.

Uitzondering

Uiteindelijk kwam het voorstel er toch doorheen in de Tweede Kamer, maar wel met een kleine verandering. Zo is er een plek waar niet-gevaccineerden straks gewoon mogen komen, zonder coronabewijs. Het gaat dan om het terras, aangezien het coronavirus zich in de buitenlucht minder verspreidt.

Hoe deze uitzondering er in de praktijk uit zal zien, is nog onbekend. Of je als ongevaccineerde dan wel binnen naar de wc mag en hoe het zal gaan als er geschuild wordt voor de regen, valt nog te bezien.

Bron: Nos.