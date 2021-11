Corry Konings in tranen om overleden hartsvriendin: “We praatten overal over”

Presentator van het programma Özcan Akyol treft Corry in Breda, waar zij geboren en getogen is. Corry vertelt hem daar haar over haar jeugd en haar familie. “Ik ben hier in Breda opgegroeid. Mijn ouders ging op mijn negende uit elkaar. Er was amper plek voor mij om bij hen te wonen, dus werd ik door instanties bij mijn oom en tante ondergebracht. Daarover zei mijn moeder later dat ze harder voor me had moeten vechten, maar dat kon op dat moment niet.”

Verlegen meisje

Corry was pas achttien toen ze bekend werd bij het grote publiek. “Ik was vrij verlegen en had nooit het idee: ik moet op de voorgrond. Dat moesten ze soms wel eens tegen me zeggen”, vertelt ze daarover. “Het was best wel heftig voor mijn moeder. Die hoorde haar dochter in een keer zingen, terwijl we geen contact hadden.”

Traantje wegpinken

Özcan vraagt Corry naar de verdere band met haar moeder en nog voordat ze antwoord geeft, laat ze een traan. “Mijn moeder was veel te lief voor deze wereld. Een veel te goed mens”, vertelt ze. Özcan vraagt zich af of haar moeder slachtoffer was van haar eigen goedheid. “Ja. Ze heeft ook al haar emoties weggeduwd”, antwoord Corry daarop.

Beste vriendin

De twee raken van het één in het ander en niet veel later vertelt Corry over haar beste vriendin, Lieneke. “Die heb ik vijftig jaar gekend. We waren zo goed bevriend en we praatten overal over.” Ook dit onderwerp raakt Corry zichtbaar. “Ik heb het er moeilijk mee. Ze is nog niet heel lang geleden overleden. We hebben zoveel met elkaar gedeeld en bepraat. Daar kijk ik vol liefde op terug.”

Ondanks alles is de zangeres nog altijd onvermoeibaar positief. Özcan vraagt haar waar ze de kracht vandaan haalt om dat vol te houden. “Ik kan wel gaan zitten janken en tobben dat mijn leven helemaal naar de knoppen is, maar je moet verder. Ik stapte elke keer over de drempel en ging verder.”

Model staan

Corry staat bekend als ‘koningin van het Nederlandse levenslied’ en speelt nog regelmatig voor volle zalen. Je zou dus zeggen dat model staan voor drie kunstenaars voor haar niet zo spannend is, maar niets blijkt minder waar: “Het is heel verrassend hoe ik er straks uit kom te zien op doek. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar, maar ik vind het ook spannend”, vertelt ze.

Na een voorstelrondje gaan de kunstenaars aan de slag. Alledrie hebben zij een eigen stijl, dus hoewel Corry voor hen allemaal tegelijkertijd model zit, zijn de resultaten heel verschillend. Na de eerste dag van ruwe schetsen maken en Corry goed in hun geheugen griffen, gaan de kunstenaars thuis aan de slag met de verdere afwerking.

De onthulling

Als de kunstwerken enige tijd later af zijn, is het tijd voor de onthulling. Özcan draait de drie schilderijen om terwijl Corry er voor het eerst op reageert. “Wauw, ze zijn prachtig", zegt ze. De kunstenaars kijken vanaf een afstandje mee en glunderen van trots. Aan Corry is het nu om de mooiste te kiezen voor in haar eigen huis, de andere twee schilderijen worden door Omroep MAX geveild voor het goede doel.

Winnende portret

Ze gaat voor het portret dat kunstenaar Wilma Geerts maakte. In romantische, Franse stijl heeft ze Corry afgebeeld op een bescheiden, ovalen doek. Ze is vanzelfsprekend heel blij dat Corry gaat voor haar schilderij. “Wat ontzettend leuk, dankjewel!” De twee andere doeken staan nog voor vijf dagen op de online veiling, met dit keer als goed doel Zeehondencentrum Pieterburen.

Bron: Omroep MAX.