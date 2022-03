Vooral mensen met lagere inkomens zijn de dupe, verwacht het Centraal Planbureau (CPB).

Wat is inflatie?

Inflatie betekent dat het dagelijkse leven duurder wordt omdat de prijzen van producten stijgen. Vorig jaar kon je met € 50,- nog dik dertig liter benzine tanken, tegenwoordig kom je niet verder dan 24 liter. En dat is niet het enige, want ook de boodschappen (vooral brood en graanproducten), dat wijntje op het terras of de energierekening worden duurder. En dat merk je al snel in je portemonnee, want niet iedereen verdient dit jaar meer geld.

Wanneer de inflatie dus 5,2% is, betekent dat dat je gemiddeld € 105,20 betaalt voor dezelfde spullen waar je een jaar eerder € 100,- voor betaalde.

Extreem hoge inflatie

Die 5,2% is erg hoog. Helemaal als je het vergelijkt met afgelopen jaren. Ter vergelijking: vorig jaar kwam de inflatie uit op een historisch hoge 2,7% op jaarbasis. Dit was volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek de grootste stijging sinds 2002. En het CPB is in de huidige prognose nog redelijk positief gebleven, want als de energieprijzen zo hoog blijven, kan de inflatie uitkomen op maar liefst 6%.

Stijgende energieprijzen

De hoge energieprijzen hebben onder andere te maken met de inflatie in Europa. De gasprijzen stegen flink door een combinatie van relatief kleine reserves in de Europese Unie, een sterk toegenomen vraag door het economisch herstel en de afgelopen koude winter. Door de Russische invasie in Oekraïne zijn deze prijzen nóg harder gestegen.

De oorlog in Oekraïne heeft niet alleen invloed op de energieprijzen, maar ook op de handel, financiële markten, investeringen en consumptie. Wat precies de gevolgen zijn, is nog niet duidelijk. Dat hangt af van het verdere verloop van de oorlog.

Lagere inkomens worden het hardst geraakt

Eén ding is zeker: iedereen gaat dit voelen in zijn of haar portemonnee. Maar niet ieder huishouden wordt even hard geraakt. “Of het een tik of een dreun is, hangt af van het aandeel van de energiekosten in het besteedbaar inkomen”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. “Ik maak me wel echt zorgen over mensen met lagere inkomens, zeker als die in een slecht geïsoleerd huis wonen. Dat soort effecten zijn niet zichtbaar in de standaard koopkrachtplaatjes.”

Alleenverdieners

Eén op de twintig huishoudens gaat er dit jaar zelfs in het meest neutrale scenario al 3,5% op achteruit. Vooral alleenverdieners krijgen het zwaar te verduren. Een kwart van hen gaat er 3,2% of meer op achteruit, verwacht het CPB.

Wil je je kinderen graag nog geld schenken? Wat kun je dan het beste doen? Financieel adviseur Ranti Suijker geeft je tips:

Bron: CPB