Creatief directeur Linda: “Ik ben dankbaar dat Linda niets tegen John heeft gezegd”

Van der Bijl zat aan tafel bij de talkshow omdat vrijdag bekend werd dat het tijdschrift Linda al in 2020 op de hoogte was van het vermeende seksueel overschrijdende gedrag van The voice of Holland-coach Ali B. Het blad sprak twee vrouwen die zeiden slachtoffer te zijn van de rapper, onder wie een oud-deelnemer van de talentenjacht die door hem zou zijn verkracht.

Jildou van der Bijl bij Op1

Toch heeft Linda toen besloten niet over te gaan op publicatie. Volgens Van der Bijl was er meer onderzoek nodig. Ze bracht de vrouwen daarom vorig jaar in contact met Tim Hofman van BOOS.

Geen doofpot

John de Mol verklaarde eerder niet van deze zaak op de hoogte te zijn en volgens Van der Bijl klopt dat. Zij had Linda de Mol gevraagd haar broer niet in te lichten.

“Ik heb Linda gemeld dat we contact hadden met die vrouwen. En haar op het hart gedrukt dat het vertrouwelijk was”, aldus Van der Bijl bij Op1. “Dat wilden die vrouwen ook. Het zijn heel kwetsbare mensen met explosieve beschuldigingen. Dan moet je zorgvuldig handelen. Linda was op de hoogte en heeft het niet aan John verteld. En daar ben ik dankbaar voor, want dat was aan de vrouwen beloofd.”

Van der Bijl begrijpt dat deze manier van handelen nu vreemd lijkt. Ze vindt het heel erg dat het lijkt alsof Linda iets in de doofpot heeft gestopt. “Dat vind ik echt afschuwelijk. Waarom zouden we dat doen?” vraagt ze zich af.

Het maandblad van Linda de Mol kreeg in 2020 al signalen van grensoverschrijdend gedrag van The Voice-coach Ali B. Creatief directeur LINDA. @jildouvdbijl: “Linda heeft het niet aan John gemeld, daar ben ik haar dankbaar voor.” #Op1 pic.twitter.com/UiI9SNnMT7 — Op1 (@op1npo) 28 januari 2022

Linda de Mol en Jeroen Rietbergen

In Op1 vertelt Van der Bijl ook dat Jeroen Rietbergen niet eerlijk is geweest in zijn verklaring. Rietbergen zei eerder in een verklaring dat hij zijn vrouw, Linda de Mol, op de hoogte had gesteld van wat er was voorgevallen bij The voice. Van der Bijl: “Maar dit was voor haar volledig nieuw. Jeroen heeft duidelijk niet alles bekend. De waarheid staat niet in die verklaring.”

Linda voorlopig niet op de cover

Het gaat niet goed met Linda de Mol. Met Van der Bijl heeft ze afgesproken een tijdje niet te werken. Ze zal voorlopig dan ook niet te zien zijn op de cover van het blad Linda. “Het gaat niet goed. Ze komt van dag tot dag erachter dat hij iets verschrikkelijks heeft gedaan. We hebben afgesproken dat ze zich terugtrekt.”

Volgens Creatief directeur LINDA. @jildouvdbijl was Jeroen Rietbergen niet eerlijk in zijn verklaring. "De waarheid staat er niet in." #Op1 pic.twitter.com/anOxxiRlCE — Op1 (@op1npo) 28 januari 2022

Bron: Op1