Voordat je de schaar in je haar zet, is het geen verkeerd idee om je in te lezen in de grootste haartrend van het moment.

Wat moet je weten over curtain bangs?

Het gordijntje laten knippen is een makkelijke manier om jezelf een compleet nieuw kapsel aan te meten, zonder rigoureus de schaar in je lokken te zetten. Laat je je haar door een professional knippen, dan kijkt diegene goed naar jouw gezichtsvorm. De pony wordt vervolgens precies geknipt zodat jij er op je best uitziet.

Iemand met een ronde gezichtsvorm wil de curtain bangs tot ongeveer onder de jukbeenderen vallen. Maar als je juist de nadruk wil leggen op je kaaklijn, kies je voor een langer ‘gordijntje’. Dit staat bijvoorbeeld mooi bij een ovaalvormig gezicht - de gezichtsvorm die de meeste mensen hebben. Meestal varieert de lengte ergens tussen de wenkbrauw en de onderkant van de jukbeenderen.

Wat zo leuk is aan deze haartrend, is dat het modern én nonchalant is. Bovendien is het ook een goede ‘tussenstap’ als je je pony wil laten uitgroeien. Ook fijn: deze pony is geschikt voor iedereen - dik of dun haar: het maakt niet uit. Het vraagt alleen om een andere aanpak. Zo wil je bij dun haar de pony zo vol mogelijk laten knippen, terwijl je bij een volle bos juist weer in laagjes werkt. Wist je trouwens al dat een goed geknipte pony één van de manieren is om wat jaren van je leeftijd af te snoepen?

Vaker je haren wassen

Die curtain bangs staan hartstikke leuk, maar houd er wel rekening mee dat je haar sneller vet wordt als je een pony hebt. Nu hoef je (gelukkig!) niet je hele routine om te gooien als je niet dagelijks je haar wast. Met een beetje droogshampoo kun je het overtollige talg absorberen. Wat ook goed werkt, is alleen je pony wassen met een beetje shampoo boven de wasbak. Is je haar meteen weer lekker fris.

De leukste kapsels met curtain bangs

Je hoeft geen volle bos met haar te hebben, want deze pony staat bij vrijwel iedereen mooi. Of je je wil overgeven aan het onderhoud – want: vaker naar de kapper – en het vele wassen is aan jou. Maar of je nu een bob of halflang haar hebt, deze foto’s bewijzen wel waarom curtain bangs zo’n grote trend zijn.

Curtain bangs met lang haar

Curtain bangs met halflang haar

Curtain bangs met kort(er) haar

Hoe draag je curtain bangs?

Nou ja, zoals je hierboven ziet vooral los dus. Met een föhnborstel, roller of krultang creëer je een mooi gordijntje dat je gezicht perfect omlijst. Een klein beetje haarlak om alles op z’n plek te houden, et voilà.

Er zijn ongetwijfeld momenten waarop je die pony even uit je gezicht wil hebben. Bijvoorbeeld als je op de fiets stapt en het buiten windkracht 8 is. Of als je het huis van boven naar beneden aan het soppen bent. Met een paar schuifspeldjes kun je je haren dan vastzetten.

Zelf knippen of niet?

We raden je zeker aan om het knippen van de curtain bangs aan een professional over te laten. We hebben allemaal wel de mislukte kapsel video’s op Facebook gezien. Toch zelf aan de slag gaan? De Amerikaanse kapper Brad Mondo vertelt hoe.