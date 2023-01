Cynthia (41) heeft een geheime relatie met haar getrouwde baas

“Dat mijn baas mij graag mocht, wist ik wel. Danny gaf me opvallend veel aandacht en als ik speciale aanvragen indiende, kon dat ook altijd. Ik werk bij Defensie, een echte mannenwereld. Ik ben dus wel gewend aan mannelijke aandacht. Toch wist ik nooit dat mijn baas verliefd op me was, totdat hij afscheid nam.

Gevoelens

Danny kreeg een nieuwe functie en nam afscheid van onze groep. Na het afscheidsetentje kreeg ik een berichtje van hem. Hij vroeg me naar zijn kamer te komen op de kazerne, omdat hij me iets wilde vertellen. Eenmaal op zijn kamer schonk hij wijn voor me in en biechtte hij op dat hij al lang gevoelens voor mij had. Dat had hij me niet eerder kunnen laten voelen, maar nu hij overgeplaatst werd, kon hij eerlijk zijn.

Ik voelde me vereerd. Danny was mijn baas én hij liet me ook niet koud. Helemaal vrij was hij niet, hij zat nog in een relatie. Maar Danny bezwoer me dat die niet lekker liep. Hij sprak niet denigrerend over zijn vriendin, maar zei dat ze langs elkaar heen leefden. Zelf was ik al een paar jaar vrijgezel. Na de breuk met mijn ex was ik geen leuke man meer tegengekomen. Danny was de eerste bij wie ik weer vlinders voelde.

Die nacht, na veel gesprekken en de nodige wijn, bedreven we de liefde. Ik vond hem fantastisch, maar het feit dat hij gebonden was, hield me tegen echt verliefd te worden. Danny overwoog zijn relatie stop te zetten. Ik nam afstand, wilde hem de ruimte geven.

Rouwproces

Een half jaar later overleed geheel onverwacht mijn vader. Ik was er kapot van. Juist op dat moment zocht Danny weer contact met me, maar ik hield dat af. Ik zat middenin mijn rouwproces en gaf al mijn aandacht aan mijn moeder en familie. Ook toen hij een keer koffie kwam drinken en liet doorschemeren dat hij iets met me wilde bespreken, gaf ik hem geen kans.

Pas maanden later, toen ik een beetje was hersteld van de eerste klap, hoorde ik via-via dat Danny’s relatie over was. En als klap op de vuurpijl had hij alweer een ander! Hij woonde zelfs al samen. Boos belde ik hem op. Danny bood zijn excuses aan, maar was ook erg verbaasd dat ik toch nog gevoelens voor hem had. Hij dacht dat ik het boek had gesloten, omdat ik niks van hem wilde weten toen mijn vader was overleden. Ruim twee jaar was er geen contact tussen ons geweest.

Vlinders

En toen stond hij vier jaar geleden ineens op onze afdeling. Hij was nog niet weg of ik kreeg een appje, of ik wilde bijkletsen. Meteen voelde ik weer de vlinders van vroeger. We spraken een week later af in een restaurant en ik was bloednerveus. Ik leek wel een verliefde puber. Toen hij binnenkwam, zoende hij me vol op mijn mond, middenin het restaurant. Ook pakte hij steeds mijn hand of raakte mijn knie aan. Ik had me voorgenomen geen seks met hem te hebben, maar ben toch gezwicht.

Sinds dat moment is het hek van de dam. Al vier jaar lang zien we elkaar minstens eens per maand. Alles in het geheim. Danny woont niet alleen samen, hij is ook met haar getrouwd en ze hebben samen twee kinderen. Hij houdt van haar en voelt zich verantwoordelijk voor zijn gezin, maar kan zijn gevoel voor mij ook niet uitzetten. Als ik hem vraag of hij gelukkig is, zegt hij dat hij alles heeft wat hij wenst én meer. Ik ben dat stukje meer.

Zonder condoom

Voor mij is hij de ware. Ik val vooral op zijn charme, wijsheid, charisma, macht en ongeremde lust. Als ik in zijn armen lig, voel ik me fijn en vertrouwd. Mijn gevoel zegt dat wij voor elkaar bestemd zijn, maar dat we door omstandigheden nu niet bij elkaar mogen en kunnen zijn.

Toen hij me belde, ten tijde van het overlijden van mijn vader, had hij mij zijn liefde willen verklaren. Maar hij kwam er niet doorheen bij mij, ik gaf hem geen kans, mijn verdriet was te groot. Achteraf denk ik: had het nog een keer geprobeerd! Want dan was ík nu met hem getrouwd, had ík 2 kinderen met hem gekregen. Die gedachte doet heel veel pijn. Mijn eigen leven staat op pauze. Ik ga wel uit, maar elke man die ik ontmoet, vergelijk ik met Danny. Zodra Danny belt, laat ik alles uit mijn handen vallen en gooi ik mijn agenda om. Ik word er niet jonger op, maar ik hou te veel van hem om dit te verbreken. Bovendien vrijen we zonder condoom. Hij weet dat ik niet aan de pil ben en graag een kind zou willen. Dat risico neemt hij.”

